Путінська "фабрика смерті": хто насправді стоїть за створенням отрути для Навального

Розкрито секретну лабораторію РФ, де готували вбивство Навального. / © Associated Press

Міністерство закордонних справ Великої Британії разом із союзниками — Швецією, Францією, Німеччиною та Нідерландами 14 лютого заявило, що Навального отруїли епібатидином — алкалоїдом природного походження, який отримують з декількох видів отруйних жаб з Південної Америки.

І як виявилося, до отруєння опозиціонера причетне Головне розвідувальне управління (ГРУ) РФ, а над розробкою самої отрути, серед інших, працювало двоє вчених з України. Детальніше про з’ясовував ТСН.ua з посиланням на власні джерела.

Як діє епібатидин

Як пояснюють у ВВС, епібатидин діє на людину так само, як «Новичок». Обидві отрути впливають на рецептор ацетилхоліну, речовини, що виробляється організмом людини. Епібатидин, потрапляючи в організм, викликає судоми та знижує пульс. М’язи, включаючи діафрагму, паралізуються, тобто організм перестає дихати.

Нейробіолог Гарольд Зейкон, професор Техаського університету в Остіні у коментарі виданню пояснює, що потрапити в організм Навального отрута могла різними шляхами: через рот чи крізь шкіру. Але найефективнішим способом він називає ін’єкцію.

Навального і Скрипалів отруїла одна і та ж «контора»

За даними Sky News, ймовірно, токсин, був виготовлений у лабораторії, а не отриманий безпосередньо з жаб.

За інформацією наших джерел, синтезом аналогів цієї отрути для ліквідації Навального займалась група вчених з тієї ж самої російської держустанови, яка фігурувала в справі про отруєння Скрипалів речовиною «Новичок» 2018 року у британському місті Солсбері.

Наукова стаття «здала» всю конспірацію

В 2015 році ця група вчених опублікувала наукову статтю «Синтез структурних аналогів епібатидину» в журналі «Російський хімічний бюлетень».

У розпорядженні ТСН опинилися документи цієї статті.



Патент Федеральної служби з інтелектуальної власності

Згідно статті, російським вченим вдалось розробити «простий одностадійний метод отримання аналогів епібатидина». За цим методом можна було синтезувати декілька десятків грамів аналога цієї отрути всього за 16 годин.

Що відомо про вчених

До групи входило семеро вчених, голова групи — хімік-органік Ігор Бабкін.

Нам вдалось встановити повний склад групи:

Бабкін Ігор Юрійович 19.04.1978

Галан Сергій Євгенович 13.06.1970

Ламанов Олексій Юрійович 20.07.1989

Назаров Георгій Валерійович 09.05.1971

Юдіна Ольга Петрівна 24.11.1986

Гуцалюк Михайло Васильович 02.03.1968

Аксьонов Олексій Вадимович 08.10.1978

І навіть отримати фото декого з цих «російських Зігмундів Рашерів» (нацистський вчений, що проводив смертельні експерименти на людях).

Ольга Юдіна / © ТСН

Михайло Гуцалюк / © ТСН

Цікаво, що голова групи Ігор Бабкін та Сергій Галан народилися в Україні. Бабкін — в селищі Маньківка Черкаськой області, Галан — у Краматорську, який зараз знищують російські ракети і КАБи.

Що відомо про секретну установу, де виготовляють отруту для неугодних Путіну

В статті вказувалось, що вся група працює в «Лабораторії високих технологій» за адресою — місто Москва, проспект Вернадського 86 (територія «Московського технологічного університету»).

«Лабораторію» було засновано у 2003 році та ліквідовано в листопаді 2022 року. Але, скоріш за все, вона була просто ширмою Міноборони.

За інформацією наших джерел, усі члени групи, окрім Гуцалюка, зараз працевлаштовані в секретному «Федеральному державному унітарному підприємстві „Науковий Центр „Сигнал“.

Саме вчені з цієї установи згадувались в розслідуванні спроби отруєння працівниками російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки в 2018 році.

Зокрема, було названо прізвища Сергія Галана та Георгія Назарова як експертів з наноінкапсуляції — технології, за допомогою якої наночастинки «Новичка» могли бути замасковані в оболонку з більш безпечної речовини.

До «НЦ „Сигнал“ більшість з членів групи працювала у „Військовій академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ імені Тимошенко“ та у „27-му науковому центрі Міноборони“.

В «НЦ „Сигнал“ зараз працевлаштована і дружина керівника групи — Олена Бабкіна. Хоча багато років була „процедурною медсестрою“ в елітному медичному центрі „Центравіамед“.

Дружина керівника групи — Олена Бабкіна / © ТСН

Сьомий член групи, Михайло Гуцалюк, досі обіймає посаду у «Військовій академії імені Тимошенко» в місті Кострома. Він має звання не нижче полковника та є співавтором п’яти патентів.

Інформація від наших джерел наштовхує на думку: чи не причетна до вбивства Олексія Навального російська військова розвідка та чи не пов’язаний з цим нещодавній замах на одного з керівників ГРУ — генерала Алексєєва — теж, до речі, вихідця з села на Вінничині.

Нагадаємо, вранці 6 лютого в Москві вчинили замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Невідомий чекав на нього в під’їзді будинку на Волоколамському шосе та вистрілив у спину, після чого втік.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного стосунку до цього замаху, попри заяви очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова.

Раніше ми писали, як Кремль ліквідовував тих, хто пішов проти путінського режиму.