Велика Британія офіційно звинуватила Путіна в отруєнні Скрипаля в 2018 році
Слідча комісія Великої Британії опублікувала доповідь, в якій заявила, що саме лідер Кремля Володимир Путін наказав про застосування нервово-паралітичної речовини проти ексрозвідника.
Велика Британія офіційно звинуватила Володимира Путіна у отруєнні колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у 2018 році.
Про це повідомляє BILD Russian.
Слідча комісія Великої Британії опублікувала доповідь, в якій заявила, що саме лідер Кремля Володимир Путін наказав про застосування нервово-паралітичної речовини проти Сергія Скрипаля у 2018 році.
Докази того, що напад здійснила саме Росія, є «переважними», наголошується у доповіді. Також пояснюється, що внаслідок «безрозсудного застосування сили» загинула стороння жінка.
У березні 2018 року Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомним на лавці у парку в місті Солсбері на півдні Англії — після того, як речовину «Новичок» нанесли на дверну ручку його будинку. Близько чотирьох місяців померла 44-річна Доун Стерджес, після того, як її партнер знайшов підроблений флакон парфумів, за допомогою якого російські агенти ввезли отруту в країну. Скрипаль та його дочка вижили, але лише дивом.
Голова слідчої комісії та колишній суддя Верховного суду Ентоні Х’юз переконаний, що убити Скрипаля намагалася група офіцерів ГРУ: «Я дійшов висновку, що операцію щодо вбивства Сергія Скрипаля мала схвалювати на найвищому рівні — президентом Путіним», — йдеться у доповіді.
Після цього британський уряд оголосив про нові санкції проти ГРУ та викликав російського посла.
«Сполучене Королівство завжди протистоятиме жорстокому режиму Путіна і називатиме його смертоносну машину тим, чим вона є», — заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Російське посольство в Лондоні наразі не дало коментарів.
Що передувало
5 березня 2018 року стало відомо, що у Великій Британії колишній російський розвідник Сергій Скрипаль та його дочка потрапили до лікарні після отруєння невідомою речовиною.
Пізніше з’ясувалося, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною «Новичок».
Правоохоронні органи країни оприлюднили фото та імена підозрюваних — ними виявилися росіяни «Олександр Петров» та «Руслан Боширов».
Спільне розслідування The Bellingcat та The Insider підтвердило, що вони — співробітники російських спецслужб Чепіга та Мишкін. У лютому 2019 року стало відомо ім’я третього підозрюваного в отруєнні.