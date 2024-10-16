Найгучніше отруєння десятиліття: справа Скрипаля обростає деталями

Отруєний за особистим дозволом диктатора. Колишній розвідник Сергій Скрипаль заявив, Путін щонайменше дозволив замах на нього. Заява пролунала на громадських слуханнях, які почалися у Британії. Під час них аналізують отруєння у Солсберрі, які пролунали на весь світ.

Шість років тому російські агенти застосували у містечку нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Що кажуть на слуханнях — розповіла кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

Слухання починаються там, де все сталося. Невелике британське містечко Солсберрі, відоме переважно як туристична принада, у 2018-му стає символом страху. Невідома речовина, якою занапастили колишнього російського розвідника та його доньку. Десятки поліцейських та криміналістів у захисних костюмах. А потім не менш моторошні випадки отруєння випадкових людей: британки Дон Стерджесс та її бойфренда. Причина всіх цих бід у Росії, чиї агенти і здійснили операцію.

Жінка, яка загинула через отруєння / Скриншот із сюжету ТСН

На громадських слуханнях у Солсберрі вивчають обставини смерті Дон Стерджесс. 44-річна жінка отримала від свого партнера Чарлі Роулі парфуми. Той знайшов флакон на вулицях Солсберрі. Дон скористалася парфумами, а потім померла. Її партнер потрапив до лікарні. А симптоми британців були такими ж, як у раніше отруєного колишнього російського розвідника Скрипаля.

Особливо шокуючою деталлю смерті Дон Стерджесс є те, що вона мимоволі нанесла отруту на шкіру. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, на яку наражалася, оскільки високотоксична рідина була ретельно і навмисно захована у флаконі з-під парфумів. До того ж, докази вказують на те, що цей флакон, який, як ми почуємо, містив достатньо отрути, щоби вбити тисячі людей, раніше був залишений десь у громадському місці, що створювало очевидний ризик того, що хтось знайде його і забере додому.

Саме зв'язок між отруєнням Стерджесс та Скрипалів і намагатимуться довести сучасні слухання. Адвокати родини загиблої кажуть, свідком у цій справі слід було би викликати Путіна, аби він поглянув в очі родині Дон. Втім, визнають, це малоймовірно. Натомість, на засіданні заслухали заяву раніше отруєного екс-розвідника Скрипаля. Особисто постати перед судом той не може з міркувань безпеки, адже його з донькою після замаху переховує британська влада. Відповідальність за отруєння Скрипаль покладає особисто на Путіна.

Скриншот із сюжету ТСН

Після слухань у Солсберрі, де виступатимуть свідки у справі Дон Стерджесс, суд збереться у Лондоні, де розгляне справу Скрипалів. Триватимуть засідання до зими. Наступного ж року буде оприлюднено звіт для влади. Рішення, озвучені у ньому, не будуть обов'язковими до виконання. Але можуть стати підставою для політичних чи дипломатичних дій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГУЧНІШЕ ОТРУЄННЯ ДЕСЯТИЛІТТЯ! СПРАВА СКРИПАЛЯ ОБРОСТАЄ ДЕТАЛЯМИ

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