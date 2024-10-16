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Найгучніше отруєння десятиліття: справа Скрипаля обростає деталями

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Найгучніше отруєння десятиліття: справа Скрипаля обростає деталями

Колишній розвідник Сергій Скрипаль і його донька / Скриншот із сюжету ТСН

Отруєння сталося шість років тому.

Отруєний за особистим дозволом диктатора. Колишній розвідник Сергій Скрипаль заявив, Путін щонайменше дозволив замах на нього. Заява пролунала на громадських слуханнях, які почалися у Британії. Під час них аналізують отруєння у Солсберрі, які пролунали на весь світ.

Шість років тому російські агенти застосували у містечку нервово-паралітичну речовину “Новачок”. Що кажуть на слуханнях — розповіла кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.

Слухання починаються там, де все сталося. Невелике британське містечко Солсберрі, відоме переважно як туристична принада, у 2018-му стає символом страху. Невідома речовина, якою занапастили колишнього російського розвідника та його доньку. Десятки поліцейських та криміналістів у захисних костюмах. А потім не менш моторошні випадки отруєння випадкових людей: британки Дон Стерджесс та її бойфренда. Причина всіх цих бід у Росії, чиї агенти і здійснили операцію.

Жінка, яка загинула через отруєння / Скриншот із сюжету ТСН / ©
Жінка, яка загинула через отруєння / Скриншот із сюжету ТСН

На громадських слуханнях у Солсберрі вивчають обставини смерті Дон Стерджесс. 44-річна жінка отримала від свого партнера Чарлі Роулі парфуми. Той знайшов флакон на вулицях Солсберрі. Дон скористалася парфумами, а потім померла. Її партнер потрапив до лікарні. А симптоми британців були такими ж, як у раніше отруєного колишнього російського розвідника Скрипаля.

Особливо шокуючою деталлю смерті Дон Стерджесс є те, що вона мимоволі нанесла отруту на шкіру. Вона абсолютно не усвідомлювала смертельної небезпеки, на яку наражалася, оскільки високотоксична рідина була ретельно і навмисно захована у флаконі з-під парфумів. До того ж, докази вказують на те, що цей флакон, який, як ми почуємо, містив достатньо отрути, щоби вбити тисячі людей, раніше був залишений десь у громадському місці, що створювало очевидний ризик того, що хтось знайде його і забере додому.

Саме зв'язок між отруєнням Стерджесс та Скрипалів і намагатимуться довести сучасні слухання. Адвокати родини загиблої кажуть, свідком у цій справі слід було би викликати Путіна, аби він поглянув в очі родині Дон. Втім, визнають, це малоймовірно. Натомість, на засіданні заслухали заяву раніше отруєного екс-розвідника Скрипаля. Особисто постати перед судом той не може з міркувань безпеки, адже його з донькою після замаху переховує британська влада. Відповідальність за отруєння Скрипаль покладає особисто на Путіна.

Скриншот із сюжету ТСН / ©
Скриншот із сюжету ТСН

Після слухань у Солсберрі, де виступатимуть свідки у справі Дон Стерджесс, суд збереться у Лондоні, де розгляне справу Скрипалів. Триватимуть засідання до зими. Наступного ж року буде оприлюднено звіт для влади. Рішення, озвучені у ньому, не будуть обов'язковими до виконання. Але можуть стати підставою для політичних чи дипломатичних дій.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЙГУЧНІШЕ ОТРУЄННЯ ДЕСЯТИЛІТТЯ! СПРАВА СКРИПАЛЯ ОБРОСТАЄ ДЕТАЛЯМИ

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