Яке листя найкраще для компосту: таке добриво підвищить урожайність ґрунту в рази

Агрономи говорять, що не все листя можна використовувати для приготування добрива.

Компост з опалого листя безцінний для ґрунту, адже він містить багато корисних речовин, які насичують землю. Досвідчені городники рекомендують обов’язково робити компост, адже таке добриво містить кальцій, магній та калій, які необхідні для виснаженого ґрунту. Компост із опалого лист покращує структуру землі, робить більш пухкою та водопроникною. До того ж, це добриво захищає ґрунт від перемерзання та зберігає корисну мікрофлору. Розповідаємо, посилаючись на матеріал ресурсу "На пенсії", яке листя найкраще підходить для компосту.

З якого листя краще готувати компост: поради експертів

Агрономи рекомендують робити добриво з листя берези, дуба, клена, верби, тополі, ясена, глоду, волоського горіха, каштана, бука та плодових дерев.

Щоб приготувати компост, листя рекомендовано подрібнити, таким чином прискориться процес перепрівання. Зазвичай процес компостування триває більше року, за цей час листя треба кілька разів перелопатити. Готовий компост має бути пухким та розсипчастим.

Експерти рекомендують компостувати листя у великих поліетиленових пакетах. Листя має бути вологим, щоб добре йшов процес перепрівання. Мішки з матеріалом для добрива треба зав’язати і зробити в них отвори, щоб у пакети потрапляло повітря.

Також добриво з опалого листя готується в компостній купі чи ямі, туди можна додати бур’ян чи солому. Варто пам’ятати, що компост має бути вологим, але не мокрим, щоб не почалося гниття.

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