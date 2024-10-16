Отравлен по личному разрешению диктатора. Бывший разведчик Сергей Скрипаль заявил, Путин по меньшей мере разрешил покушение на него. Заявление прозвучало на общественных слушаниях, начавшихся в Британии. Во время них анализируют отравления в Солсберри, прозвучавшие по всему миру.

Шесть лет назад российские агенты применили в городке нервно-паралитическое вещество "Новичок". Что говорят на слушаниях — рассказала корреспондентка ТСН Екатерина Федорченко.

Слушания начинаются там, где все произошло. Небольшой британский городок Солсберри, известный преимущественно как туристическая достопримечательность, в 2018-м становится символом страха. Неизвестное вещество, которым погубили бывшего российского разведчика и его дочь. Десятки полицейских и криминалистов в защитных костюмах. А потом не менее жуткие случаи отравления случайных людей: британки Дон Стерджесс и ее бойфренда. Причина всех этих бед в России, чьи агенты и совершили операцию.

Женщина, погибшая из-за отравления/Скриншот из сюжета ТСН

На публичных слушаниях в Солсберри изучают происшествия гибели Дон Стерджесс. 44-летняя женщина получила от своего партнера Чарли Роули духи. Он нашел флакон на улицах Солсберри. Дон воспользовалась духами, а затем умерла. Ее партнер попал в больницу. А симптомы британцев были такими же, как у ранее отравившегося бывшего российского разведчика Скрипачаля.

Особенно шокирующей деталью смерти Дон Стерджесса является то, что она невольно нанесла яд на кожу. Она совершенно не осознавала смертельной опасности, которой подвергалась, поскольку высокотоксичная жидкость была тщательно и намеренно спрятана во флаконе из-под духов. К тому же доказательства указывают на то, что этот флакон, который содержал достаточно яда, чтобы убить тысячи людей, раньше был оставлен где-то в общественном месте, что создавало очевидный риск того, что кто-то найдет его и заберет домой.

Именно связь между отравлением Стерджесс и Скрипалей и попытаются доказать слушания. Адвокаты семьи погибшей говорят, что свидетелем по этому делу следовало бы вызвать Путина, чтобы он посмотрел в глаза семье Дон. Впрочем, признают, это маловероятно. На заседании заслушали заявление ранее отравленного экс-разведчика Скрипаля. Лично предстать перед судом тот не может из соображений безопасности, ведь его с дочерью после покушения скрывают британские власти. Ответственность за отравление Скрипаль возлагает лично на Путина.

Скриншот из сюжета ТСН

После слушаний в Солсберри, где выступят свидетели по делу Дон Стерджесс, суд соберется в Лондоне, где рассмотрит дело Скрипалей. Продолжатся заседания до зимы. В следующем году будет обнародован отчет для власти. Решения, озвученные в нем, не будут обязательны к исполнению. Но они могут стать основанием для политических или дипломатических действий.

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