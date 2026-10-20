«Путин водит Трампа за нос»: сенатор-республиканец жестко раскритиковал президента США

Сенатор Тиллис раскритиковал Трампа / © ТСН

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Сенатор от штата Северная Каролина Том Тиллис во время выступления на телеканале CNN возмутился оценками Дональда Трампа, утверждавшего, что Россия якобы «нормально ведет себя» в Украине. Кроме этого, политик поделился своими впечатлениями от визита в Харьков, где собственными глазами увидел последствия российских ударов по гражданским объектам.

Сенатор-республиканец Тиллис раскритиковал Трампа и заявил, что Путин «водит его за нос»

«Он убийца. И „не делает много“ — что это значит? Он убил всего 20 или 30 человек в день вместо тысячи? Боже мой, даже одна жизнь, отнятая Владимиром Путиным, — это слишком много. И президент Трамп должен это понимать», — отметил сенатор Тиллис.

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Он вспомнил, как во главе с делегацией посетил Харьковскую область, где увидел разрушенные российскими дронами гражданские продуктовые магазины, заправки, уничтоженные школы.

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Представитель Республиканской партии подчеркнул, что будущее строго осудит Соединенные Штаты, если страна откажется от защиты демократического мира и позволит Кремлю реализовать свои захватнические планы.

Кроме того, возможное проведение саммита с участием Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина сенатор назвал полностью абсурдным, подчеркнув, что Москва и Пекин имеют общую цель — добиться глобального доминирования в мире.

«Путин водит президента Трампа за нос. А история плохо оценит Америку, которая не стала в защиту западного мира, если Путин добьется своего», — добавил Тиллис.

Республиканцы пытаются спасти Украину от Трампа

Напомним, решение Дональда Трампа отменить санкции против РФ, ограничить военную поддержку Украины и закупать российское дизельное топливо вызвали волну возмущения в Конгрессе США. Несмотря на объяснение Белого дома о стремлении как можно быстрее завершить войну и снизить цены на топливо, законодатели от обеих партий осудили такой курс.

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В ответ законодатели начали искать рычаги влияния на администрацию Трампа, поскольку более года работали над санкционным законодательством. В частности, главы профильных комитетов призвали Белый дом договориться с Киевом о прекращении ударов по российским НПЗ в обмен на разведданные о запусках ракет, а также предупредили о расследовании ограничения использования сети Starshield.

Самые радикальные республиканцы выдвинули ультиматум, пригрозив заблокировать ключевые приоритеты Белого дома, включая оборонный бюджет на 1,5 трлн долларов. В то же время сами конгрессмены признают, что их реальное пространство для сдерживания президента ограничено из-за отсутствия единой позиции и способности Трампа действовать в обход законодателей.

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