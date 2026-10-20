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Ліга конференцій: розклад і результати матчів другого туру
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 2-го туру основного раунду третього за престижністю єврокубка.
У четвер, 22 жовтня, відбудуться матчі другого туру основної стадії Ліги конференцій сезону-2026/27.
Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу третього за престижністю єврокубка.
Шанси зіграти тут мали київське "Динамо", черкаський ЛНЗ і житомирське "Полісся", але вони не змогли подолати кваліфікацію.
Розклад і результати матчів 2-го туру Ліги конференцій
Четвер, 22 жовтня
17:30 "Кайрат" (Казахстан) — "Панатинаїкос" (Греція)
19:45 "Кауно" Жальгіріс (Литва) — "Бранн" (Норвегія)
19:45 "Іберія 1999" (Грузія) — "М'єльбю" (Швеція)
19:45 "Інтер Ескальдес" (Андорра) — "Університатя Крайова" (Румунія)
19:45 "Нордшелланд" (Данія) — ЦСКА Софія (Болгарія)
19:45 "Пафос" (Кіпр) — "Рига" (Латвія)
19:45 "Трабзонспор" (Туреччина) — "Хартс" (Шотландія)
19:45 "Хетафе" (Іспанія) — "Лугано" (Швейцарія)
19:45 "Црвена Звезда" (Сербія) — "Копенгаген" (Данія)
19:45 "Яблонець" (Чехія) — "Брайтон" (Англія)
22:00 "Аякс" (Нідерланди) — "Аталанта" (Італія)
22:00 "Борац" Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) — КуПС (Фінляндія)
22:00 "Брага" (Португалія) — "Гент" (Бельгія)
22:00 "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) — "Твенте" (Нідерланди)
22:00 "Мідтьюлланд" (Данія) — "Сент-Трюйден" (Бельгія)
22:00 "Монако" (Франція) — "Фрайбург" (Німеччина)
22:00 "Орхус" (Данія) — "Егнатія" (Албанія)
22:00 "Тун" (Швейцарія) — "Хайдук" (Хорватія)
Формат Ліги конференцій
В основному раунді Ліги конференцій виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по шість матчів з різними суперниками — три поєдинки вдома та три на виїзді.
За підсумками шести турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 2 червня 2027 року на стадіоні "Бешикташ Парк" у турецькому Стамбулі.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Крістал Пелас", який у фіналі обіграв іспанський "Райо Вальєкано".