Кривдник "Шахтаря" став переможцем Ліги конференцій

Англійський "Крістал Пелас" став переможцем Ліги конференцій сезону-2025/26.

У фінальному матчі третього за престижністю єврокубка, який відбувся 27 травня на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу, підопічні Олівера Гласнера обіграли іспанський "Райо Вальєкано" з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у вирішальному поєдинку "орли" забили на початку другого тайму. На 51-й хвилині французький форвард Жан-Філіп Матета вдало зіграв на добиванні, вразивши вже порожні ворота.

Зазначимо, що "Крістал Пелас" уперше в історії зіграв у фіналі єврокубка та завоював перший євротрофей.

Крім того, завдяки перемозі в Лізі конференцій "орли" вибороли путівку до основного раунду наступного розіграшу Ліги Європи.

До слова, у півфіналі "Крістал Пелас" обіграв донецький "Шахтар" (3:1, 2:1), а "Райо Вальєкано" здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0).

Минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Нагадаємо, раніше відбувся фінал другого за престижністю єврокубка — Ліги Європи, в якому англійська "Астон Вілла" розгромила німецький "Фрайбург" (3:0).

Фінал головного клубного євротурніру — Ліги чемпіонів — відбудеться у суботу, 30 травня, на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті. За трофей поборються французький ПСЖ та англійський "Арсенал". Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

