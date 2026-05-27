Льодовик Судного дня обрушиться ще до кінця року: на скільки підніметься рівень океану

Льодовик Судного дня готовий розколотись на частини / © NASA

Льодовик Тuейтс в Антарктиді — найбільший льодовик Західної Антарктиди і один із найнебезпечніших кліматичних об’єктів планети — стоїть на порозі втрати свого крижаного шельфу, який стримував руйнування льодовика протягом тисячоліть. Морський геофізик Британської антарктичної служби Роберт Лартер заявив, що шельф майже напевно обрушиться вже 2026 року. Повний колапс льодовика підніме рівень Світового океану на 65 сантиметрів і затопить прибережні міста по всьому світу.

Про це повідомляє Live Science.

«Він точно піде» — що відбувається зараз

Льодовик Тuейтс отримав прізвисько «льодовик Судного дня» через катастрофічний потенціал свого руйнування. Він завширшки 120 кілометрів, завтовшки в окремих місцях понад 2 000 метрів і за розміром порівнянний зі штатом Флорида. З 1992 року льодовик відступив на 14 кілометрів і щороку втрачає сотні мільярдів тонн льоду.

Ключову роль у стримуванні цього процесу відігравав крижаний шельф — плаваюче тіло льоду, прикріплене до «рота» льодовика. Він діє як пробка, уповільнюючи сповзання льодовикового льоду в океан. Саме цей шельф зараз тріскається і готується відколотися.

«Останній шматок крижаного шельфу перед льодовиком готовий розпастися. Ми не знаємо точно, як саме це відбудеться, але він точно піде», — заявив Лартер.

Рух льоду на західному боці шельфу, де відбувається відкол, за останні вісім місяців приблизно подвоївся. Шельф руйнується у місцях кріплення до підводного гребеня на дні океану та біля краю льодовика.

Тепле море і зміна клімату — механізм руйнування

Причина руйнування — відносно тепла солона вода, яка піднімається з глибин Південного океану і підточує лід знизу. Лартер пояснює, що справа не стільки в підвищенні температури води, скільки у зміні її циркуляції.

«Схоже, що зміни в западноатлантичних вітрах Південної півкулі — саме вони виштовхують теплу воду на континент. А ці зміни вітрів є частиною ширшої картини кліматичних змін», — сказав науковець.

Згідно з дослідженням, опублікованим у березні 2026 року в журналі Geophysical Research Letters, до 2067 року льодовик може щороку втрачати від 180 до 200 мільярдів тонн льоду. Сам колапс льодовика розтягнеться на сторіччя — але кожен новий злам наближає точку неповернення, після якої процес стане незворотним на тисячоліття.

Тuейтс — не просто сам по собі небезпечний об’єкт. Він є ключовою опорою Західноантарктичного льодового щита і стримує ковзання сусідніх льодовиків в океан. Якби весь льодовий щит зруйнувався, рівень Світового океану піднявся б на 3,3 метра — і це вже означало б катастрофу глобального масштабу.

Нагадаємо, дослідники вперше пробурилися на рекордну глибину під Західно-Антарктичним льодовиковим щитом і знайшли докази того, що мільйони років тому тут міг існувати відкритий океан. Команда проаналізувала лід та осад, які зберігають інформацію про періоди потепління на планеті й можуть допомогти спрогнозувати майбутнє танення льодовиків.

