У шкіряних бермудах і жакеті із золотими ґудзиками: Маріон Котіяр в образі від Chanel позувала на івенті
Французька акторка приїхала до Південної Кореї на захід.
Маріон Котіяр відвідала захід «CHANEL 2026 Métiers d’Art Collection Seoul Show Photowall», який відбувся у Центрі Помпіду Ханхва у Сеулі.
На івенті акторка постала в образі з колекції, яку створив креативний директор Маттьє Блазі для Chanel, амбасадоркою якого вона є. На Маріон був вкорочений жакет молочного відтінку з золотими ґудзиками, молочне поло в рубчик, із золотими гудзиками і з чорним логотипом Модного дому, а також шкіряні коричневі бермуди також із золотими ґудзиками.
Аутфіт Котяр доповнила білими туфлями з чорними лакованими носками і на стійких підборах. Зірка зібрала волосся у високий пучок і зробила макіяж із бежево-морквяним відтінком помади.
