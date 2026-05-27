Шахедоподібний дрон "Бегемот": що відомо про новий український безпілотник із дальністю 300 км

Дрон "Бегемот" / © Український мілітарний портал

Українські розробники представили новий ударний дрон «Бегемот», здатний уражати цілі на відстані до 300 кілометрів та нести одразу дві бойові частини.

Про характеристики безпілотника розповіли представники компаній-виробників GLEFA та Culver Aerospace в інтерв’ю виданню Мілітарний.

«Бегемот» належить до класу middle strike-дронів і призначений для виконання ударних завдань на ближніх дистанціях. Однією з його ключових особливостей стала дальність польоту — радіус дії безпілотника становить до 300 км.

Він може працювати в автономному, напівавтоматичному та FPV-режимах.

За словами розробників, дрон має розмах крил 2,28 метра, довжину 2,2 метра та висоту 0,5 метра. Своїми обрисами український дрон дещо нагадує «Шахеди», якими тероризує українців держава-агресорка.

Головною особливістю нового безпілотника стала комбінація двох типів бойового навантаження.

У носовій частині апарата розміщена осколково-фугасна бойова частина вагою 40 кілограмів. За нею встановлено термобаричну бойову частину масою ще 35 кілограмів.

Таким чином загальне бойове навантаження дрона перевищує 70 кілограмів, що дозволяє використовувати його для ураження різних типів цілей.

Ще однією особливістю апарата є можливість польоту на малій висоті, що потенційно ускладнює його виявлення та перехоплення системами протиповітряної оборони.

Як повідомили представники компаній, «Бегемот» уже запущено у серійне виробництво, а самі безпілотники використовуються українськими Силами оборони.

