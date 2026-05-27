Чи зможуть українців позбавляти житла за борги: банки хочуть змінити правила стягнення коштів

Українцям можуть ускладнити захист від стягнення боргів

Банки та фінансові асоціації пропонують переглянути правила стягнення боргів і частково скасувати воєнні обмеження, які в Україні є чинними від 2022 року. Йдеться про спрощення процедур повернення кредитів і можливе посилення впливу кредиторів на боржників.

Про це йдеться у матеріалі liga.net.

Серед ключових ініціатив банків є дозвіл на нарахування відсотків і штрафів за прострочення, частково зняти мораторій на вилучення іпотечного житла, повернути стягнення боргів через нотаріусів та спростити судові процедури.

У банківському секторі заявляють, що нинішні правила ускладнюють повернення кредитів і змушують закладати ризики у високі ставки. Також кредитори вважають, що це гальмує розвиток іпотеки в Україні.

Найбільше дискусій викликає питання можливого вилучення житла за борги. У банках запевняють, що масового стягнення не планується, а пріоритетом залишаються реструктуризації.

Водночас юристи попереджають, що запропоновані зміни можуть посилити тиск на позичальників, особливо тих, хто постраждав через війну, та зменшити рівень судового захисту.

«Замість остаточної реструктуризації „мертвих“ кредитів минулих криз кредитори намагаються отримати від держави інструменти, що дозволять їм атакувати боржників, які фактично виживають під час війни», — коментує ситуацію адвокат адвокатського об’єднання Leshchenko & Partners Ігор Биков.

Нагадаємо, раніше у Мін’юсті пояснили, які речі боржників захищені законом і для кого діють винятки. Зокрема, якщо йдеться про квартиру, то для цього потрібно мати щонайменше 400 тис. гн боргу. В міністерстві пояснили, як боржникам зберегти гроші та дах над головою.

