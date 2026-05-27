28 травня 2026 року — четвер. 1554-й день війни в Україні.

Завтра, 28 травня, віряни святкують День пам’яті святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського. Він був єпископом міста Халкедон і прославився як мудрий пастир, який допомагав бідним, сиротам і хворим. За вірність православному вченню святий Микита зазнав переслідувань від іконоборців. Його ув’язнювали та піддавали стражданням, однак він не зрікся своєї віри. Церква шанує його як сповідника — тобто того, хто постраждав за Христа, але не прийняв мученицької смерті.

28 травня в Україні святкують День громадського поліцейського. Це професійне свято присвячене правоохоронцям, які працюють безпосередньо у територіальних громадах, дбають про безпеку мешканців, підтримують порядок і допомагають вирішувати локальні проблеми. Свято пов’язане із запуском 2019 року проєкту «Поліцейський офіцер громади», який став частиною реформи Національної поліції України. Головна ідея проєкту — щоб кожна громада мала свого офіцера, який добре знає місцевих жителів, працює поруч із ними та швидко реагує на проблеми.

Також 28 травня Всеукраїнський день краєзнавства. Це свято присвячене дослідникам історії, культури, традицій та природи рідного краю — краєзнавцям, музейникам, історикам, бібліотекарям і всім, хто зберігає локальну пам’ять України. Дату обрали невипадково: саме 28 травня 1925 року в Харкові розпочалася І Всеукраїнська конференція з краєзнавства, під час якої створили Український комітет краєзнавства. Цей день вважають початком організованого краєзнавчого руху в Україні.

А ще 28 травня Всесвітній день голоду. Створений, щоб привернути увагу до проблеми голоду, недоїдання та продовольчої небезпеки у світі. Його головна мета — нагадати, що мільйони людей досі не мають доступу до достатньої кількості їжі, а також закликати до спільних дій для подолання цієї проблеми. Всесвітній день голоду започаткувала міжнародна гуманітарна організація The Hunger Project 2011 року. У цей день проводять благодійні акції, освітні кампанії, збори коштів і заходи на підтримку людей, які страждають від голоду та бідності.

28 травня святкують Міжнародний день дій за здоров’я жінок. Свято виникло 1987 року з ініціативи жіночих правозахисних і медичних організацій. Його мета — нагадати, що здоров’я жінок часто недооцінюється або ігнорується в системах охорони здоров’я, а також підкреслити важливість профілактики, ранньої діагностики та рівного доступу до медичних послуг.

Також 28 травня День менструальної гігієни. Дату обрали символічно: 28-й день пов’язують із середньою тривалістю менструального циклу, а 5-й місяць (травень) — із середньою тривалістю менструації близько 5 днів. Свято започаткувала 2013 року німецька організація WASH United разом із партнерами. Відтоді його підтримують міжнародні гуманітарні та правозахисні структури.

