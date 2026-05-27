Порошенко, Тимошенко і Бойко в кабінеті Зеленського: що відбувалося за кулісами зустрічей

Президент України Володимир Зеленський / © Zelenskiy/Official

Реклама

Президент України Володимир Зеленський 26 травня уперше за роки свого правління провів індивідуальні закриті зустрічі з лідерами всіх парламентських фракцій і груп. На розмовах за зачиненими дверима були присутні також очільник Офісу президента Кирило Буданов, спікер парламенту Руслан Стефанчук та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Деякі політики вже розкрили перші деталі перемовин.

Про це повідомляє «BBC News Україна».

Вперше за сім років президентства Зеленський провів окремі 30-хвилинні зустрічі з кожним керівником депутатських фракцій і груп.

Реклама

З якими депутатами зустрівся Зеленський?

Запрошення на розмову з президентом отримали вісім народних депутатів:

Петро Порошенко від «Європейської солідарності»;

Юлія Тимошенко від «Батьківщини»;

Олександра Устінова від фракції «Голос»;

Олег Кулініч від групи «Довіра»;

Ігор Палиця від групи «За майбутнє»;

Юрій Бойко від групи «Платформа за життя та мир»;

Антоніна Славицька від групи «Відновлення України»;

Дмитро Разумков від міжфракційного депутатського об’єднання «Розумна політика».

Журналісти звернулася по коментарі до кожного з учасників зустрічей, однак не всі погодилися розкривати деталі спілкування із Зеленським. Зокрема, у «Батьківщині» підтвердили сам факт зустрічі Тимошенко з президентом, але від додаткових коментарів відмовилися.

Подібну позицію висловив також Палиця.

«При всій повазі до Вашого видання, мені немає що сказати з цього приводу. Дякую і вибачте», — написав він журналістам.

Реклама

Не стала розкривати подробиці розмови із Зеленським і Славицька.

«У такому форматі спілкування відбулося вперше. Наміри у всіх сторін конструктивні. Водночас, розповідати якісь конфіденційні речі з зустрічі неправильно, бо це може зашкодити налагодженню конструктивної співпраці законодавчої гілки влади й президента», — пояснила народна депутатка.

Деталі зустрічей Зеленського з депутатами — про що говорили

Водночас частина народних обранців усе ж погодилася детальніше розповісти про розмову з главою держави.

«Це був дуже конструктивний діалог, як і завжди. Від самого початку створення нашої групи ми підтримували ініціативи президента та курс України на євроінтеграцію і продовжимо це робити далі. Зараз президент ефективно працює на зовнішньому треку, а ми маємо показувати єдину позицію у парламенті. Це дуже важливо для перемоги», — зазначив Кулініч.

Реклама

Він також висловив сподівання, що подібний формат комунікації з президентом продовжиться і надалі.

Схожу оцінку дав і Бойко. Його зустріч із Зеленським розпочалася о 12:30 і, як і решта перемовин того дня, тривала близько пів години.

«В цілому розмовою з президентом я задоволений. Головний меседж з його боку: „Парламент має працювати злагоджено“. Питань як таких у мене не було. Зі свого боку президент пояснював, яким чином ми рухаємось до миру, як комунікуємо зараз з партнерами, коли може бути припинення вогню. Говорили трохи і про оборону, тут вже до обговорення долучався Буданов», — розповів представник «Платформи за життя та мир».

Натомість в Устінової до президента було понад десяток запитань. Перед зустріччю вона зібрала їх у своїх колег по фракції.

Реклама

«Ці питання стосувались непідписаних законопроєктів, ротацій, демобілізації, перебігу перемовин… Це моя перша зустріч із президентом у такому форматі, тож я зайшла і сказала одразу, що в мене до нього є багато питань, які я хочу поставити. Він спокійно сказав: „Давайте“, — і, зрештою, на все дав відповіді. Це була чесна розмова, конструктивна. У деяких моментах до нашого діалогу долучався Буданов», — зазначила представниця фракції «Голос».

Порошенко також публічно згадав про свою зустріч із Зеленським, хоча й доволі стисло.

«Нарешті вперше за багато років відбулася наша зустріч із президентом Володимиром Зеленським віч-на-віч. Її ініціювала „Європейська Солідарність“ на погоджувальній раді і важливо, що у президента нас почули. В умовах, коли Україна веде війну за виживання, діалог з парламентом і відновлення його суб’єктності є важливим. Надто багато викликів, які можливо подолати лише спільно», — підкреслив лідер „Європейської Солідарності“ у своєму дописі в соцмережах.

Також він повідомив, що домовився із Зеленським про регулярні зустрічі в такому форматі та підтримання постійного діалогу.

Реклама

Критика зустрічей президента з депутатами — що не так

Самі персональні зустрічі Зеленського з керівниками парламентських фракцій і груп викликали помітний резонанс — передусім серед народних депутатів. Причиною дискусій став не лише той факт, що президент уперше обрав такий формат спілкування з парламентом, а й час проведення розмов. Зустрічі відбувалися безпосередньо під час пленарного дня, коли Верховна Рада мала розглядати та ухвалювати законопроєкти.

«В результаті цих нестримних поривів демократії скасували один із двох теоретично результативних пленарних днів і сподіваємось, що за завтра Рада встигне проголосувати купу законів, де ще 100500 правок. Стратегія просто приречена на перемогу… як мінімум над здоровим глуздом», — іронічно написав про це нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Втім, на Банковій журналістам заявили про «традиційну незгоду із Железняком» і наголосили, що йшлося саме про зустрічі з керівниками фракцій та груп, а їхня тимчасова відсутність у залі засідань ВР «не впливає грандіозно на голосування».

Частина учасників зустрічей також не побачила проблеми в обраному для них часі.

Реклама

«Коли зручно було президенту, тоді зустріч і призначили. Не бачу у цьому проблеми», — підкреслив Кулініч.

«Загалом у президента дуже напружений графік, тому тут головне — не коли саме ми з ним зустрілись, а що в принципі ми отримали можливість для такої зустрічі. Тим паче, що вона дуже потрібна, бо ситуація у країні зараз напружена та складна», — зазначив Бойко.

«Чому зустріч зібрали саме під час пленарного тижня? Можливо, тому що не всі голови фракцій у Києві постійно. Великої проблеми у тому, що це було в сесійний день, не бачу», — додала Устінова.

Нагадаємо, ввечері 26 травня стало відомо, що Зеленський провів низку окремих зустрічей із лідерами парламентських фракцій та груп замість загальної наради, що учасники оцінили як ефективний формат. Зокрема, Порошенко повідомив про домовленість робити такий діалог регулярним задля спільного подолання викликів в умовах війни.

Реклама

Новини партнерів