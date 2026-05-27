Укрaїнa
233
Школярів можуть звільнити від ДПА: у Раді готують зміни на 2027 рік

В Україні хочуть заздалегідь визначити правила вступної кампанії 2027 року та скасувати ДПА для школярів. Відповідний законопроєкт уже зареєстрований у Верховній Раді.

Школяр

В Україні планують змінити підхід до вступної кампанії та скасувати державну підсумкову атестацію для школярів 2027 року.

Відповідні норми передбачені законопроєктом №15254, передає “Судово-юридична газета”.

Документ пропонує звільнити від проходження ДПА здобувачів освіти, які у 2027 році завершуватимуть кожен рівень повної загальної середньої освіти. Також законопроєкт має забезпечити завчасне визначення правил вступу для майбутніх абітурієнтів.

Про це повідомили у парламентському комітеті з питань освіти, науки та інновацій.

У Комітеті наголошують, що правила вступної кампанії не повинні змінюватися в останній момент. Школярі та їхні родини мають заздалегідь розуміти, за якими умовами відбуватиметься вступ.

Саме тому законопроєкт подали ще під час вступної кампанії 2026 року. За словами представників Комітету, в освітній сфері рішення потрібно ухвалювати на перспективу, адже парламентська процедура потребує часу.

Навіть за швидкого розгляду між реєстрацією законопроєкту та голосуванням може пройти щонайменше місяць. Якщо документ розглядатимуть у двох читаннях, процес може тривати не менше двох місяців.

Для чого пропонують зміни

Ключова мета ініціативи — щоб учні 11-х класів уже влітку знали правила майбутньої вступної кампанії. У Комітеті вважають, що умови вступу потрібно оголошувати не наприкінці року і не перед Новим роком, а щонайменше за рік до початку кампанії.

Законопроєкт також має надати Міністерству освіти і науки та Кабінету Міністрів більше гнучкості у визначенні механізмів вступу з урахуванням воєнного стану.

Зокрема, йдеться про можливість не застосовувати всі процедури, передбачені для класичного зовнішнього незалежного оцінювання.

У Комітеті нагадали, що чинний закон «Про вищу освіту» фактично закріплює модель вступу через ЗНО. Тому для адаптації правил до умов війни необхідні окремі законодавчі зміни.

Що буде з ДПА 2027 року

Окремий блок законопроєкту стосується державної підсумкової атестації. Документ передбачає скасування ДПА 2027 року.

Наразі законодавство визначає, що державна підсумкова атестація має проводитися у форматі зовнішнього незалежного оцінювання. Саме тому для її скасування або зміни формату також потрібне рішення на рівні закону.

