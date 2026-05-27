Комарі несуть до Європи вірус чикунгунья: вчені б’ють на сполох

Комар / © pexels.com

Тропічний вірус чикунгунья незабаром може поширитися у великих містах Європи та Північної Америки. Вчені зазначають, що зміна клімату створює ідеальні умови для небезпечних комарів-переносників. Систематичний аналіз показує, які регіони під загрозою.

Про це повідомляє Daily Mail.

Загроза вірусу чикунгунья для Європи

Вірус чикунгунья, який традиційно поширений у тропічних і субтропічних регіонах — зокрема в Центральній та Південній Америці, країнах Карибського басейну, на островах Індійського океану, а також у Південній, Південно-Східній Азії та Африці — може невдовзі з’явитися в Європі та Північній Америці.

Дослідники з Чжецзянського китайського медичного університету в Ханчжоу заявляють, що глобальне потепління створює сприятливі умови для поширення двох видів комарів, які є переносниками вірусу, особливо у великих містах.

«Зміна клімату впливає на поширення чикунгуньї головним чином через зміну територій, де можуть жити комарі-переносники. У нашому дослідженні особливо важливим виявився азійський тигровий комар, який пояснював понад 70% прогнозованого поширення вірусу. Оскільки цей комар краще переносить прохолодні умови, ніж комар жовтої гарячки, потепління може дозволити йому закріпитися в місцях, які раніше були надто холодними. Коли відповідні види комарів закріплюються на нових територіях, зростає ймовірність локального поширення чикунгуньї», — пояснив один із авторів дослідження доктор Ян Ву.

Що відомо про вірус чикунгунья?

Хоча захворювання рідко призводить до смерті, воно здатне викликати тривалий біль у суглобах і навіть інвалідність. Назва «чикунгунья» походить із мови кімаконде та означає «стати скрученим».

Хворобу вперше зафіксували ще 1952 року. Її викликає вірус, який передається комарами роду Aedes.

Попри те, що від початку року у світі вже зареєстровано близько 33 тис. випадків зараження, Всесвітня організація охорони здоров’я все ще відносить чикунгунью до найбільш недооцінених тропічних захворювань.

Сьогодні основні спалахи фіксують у тропічних та субтропічних країнах, однак до кінця століття ситуація може суттєво змінитися, зазначає одна з авторок дослідження докторка Є Сюй.

«На сьогодні 139 країн або регіонів — що становить 21,3% площі суші у світі — належать до зон ризику поширення вірусу чикунгунья. Але ми показуємо, що за моделями зміни клімату вірус поширюватиметься далі на північ у помірні регіони, особливо на північний схід Північної Америки, до Центральної Європи та Східної Азії», — розповіла Сюй.

Зони ризику поширення вірусу чикунгунья через потепління

У межах дослідження науковці проаналізували, як підвищення температури вплине на поширення комара жовтої гарячки (Aedes aegypti) та азійського тигрового комара (Aedes albopictus) — двох основних переносників вірусу чикунгунья.

Результати моделювання викликали занепокоєння: згідно з прогнозами, північна й центральна частини Європи, північний схід Північної Америки та Східна Азія можуть у майбутньому перетворитися на нові осередки поширення вірусу.

«Громадськості не потрібно панікувати, але системам охорони здоров’я варто готуватися заздалегідь. Наприклад, органи громадського здоров’я вже зараз можуть відстежувати комарів роду Aedes, навчати лікарів швидко розпізнавати чикунгунью, посилювати боротьбу з комарами та створювати плани швидкого реагування ще до виникнення спалахів. Ці кроки особливо важливі для помірних регіонів, де ця хвороба раніше не була звичною проблемою громадського здоров’я», — розповіла докторка.

Дослідники також наголошують, що стримування глобального потепління та своєчасна підготовка систем охорони здоров’я можуть допомогти уникнути масштабних спалахів інфекції у майбутньому: «Обмеження подальшого глобального потепління та інвестиції у базову готовність можуть зменшити ризик того, що майбутнє поширення призведе до масштабних спалахів».

Нагадаємо, 2025 року в Китаї спалахнув вірус чикунгунья. Хвороба передається виключно через укуси комарів роду Aedes і проявляється гарячкою, висипом та сильним болем у суглобах, який може тривати роками, хоча 95% випадків є легкими, а смертність вкрай рідкісна. У відповідь влада запроваджувала жорсткі заходи: хворих ізолювали у лікарнях під москітними сітками на тиждень, а для боротьби з комарами використовували дрони, риб, що поїдають личинок, та спеціальних «слонових комарів». Специфічних ліків проти вірусу немає, пацієнтам радять знеболювальні, а дві вакцини, що існують, поки не мають масового поширення.

