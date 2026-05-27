Король Чарльз взяв до рук лопату і висадив кущ квітів у саду онкологічного центру

26 травня Чарльз III відвідав нещодавно реконструйований онкологічний центр імені сера Роберта Огдена Макміллана в лікарні Йорка, щоб зустрітися зі співробітниками та пацієнтами, які працювали над проєктом.

Під час візиту монарх відвідав сад центру. Цей простір був спроєктований для створення спокійної обстановки, де відвідувачі можуть насолоджуватися природою в центрі, будівництво якого наближається до завершення в межах розширення та реконструкції вартістю 3,2 мільйона доларів.

Чарльз, як затятий садівник, далі взяв до рук лопату і висадив кущ квітів. Він був одягнений у світло-сірий костюм у смужку, білу сорочку і бордову краватку до тону якої підібрав нагрудну хустку.

Король є заступником організації Macmillan Cancer Support від 1997 року. Інформаційно-довідкові центри Macmillan розташовані в лікарнях та населених пунктах по всій Великій Британії та надають інформацію та підтримку людям, які борються з раком, а також їхнім сім'ям та друзям.

Нагадаємо, раніше ми показували, як Його Величність відвідував виставку квітів у Челсі, де він оцінив новий сорт троянд, який називається сер Девід Бекхем.

Король Чарльз нюхає троянди, названі на честь сера Девіда Бекхема / © Getty Images

