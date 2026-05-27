Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Практично вся йорданська королівська родина відзначила цього понеділка День Незалежності країни. З цієї нагоди невістка королеви Ранії — принцеса Раджва — обрала явно патріотичний образ, сповнений символіки.

Дружина кронпринца Хусейна сяяла в бірюзовій сукні, драпованій з одного боку і прикрашеній асиметричною накидкою, що спадає з іншої драпованої деталі. Вона доповнила образ клатчем Bottega Veneta Knot, який можна знайти практично у кожної королівської особи. Її клатч був тілесного кольору, поєднувався з туфлями та мав золоту застібку, як і брошку та прикраси на рукавах.

Саме в цій деталі криється секрет патріотичного стилю принцеси Раджви. Манжета була оброблена золотими аплікаціями, що утворюють візерунок арабської каліграфії, з фрагментом національного гімну «Йорданія, земля рішучості», в якому йдеться: «Меч виник сам собою, а твій меч — не меч».

Ця конкретна фраза відсилає до стійкості йорданського народу, і сама по собі ця деталь є гідною пошаною з боку Раджви, яка, хоч і не народилася в цій країні, вже прийняла її як свою власну, пише vanitatis. Зрештою, вона - дружина майбутнього короля, і не виключено, що вона також може стати матір'ю іншого монарха, якщо у неї народиться син від шлюбу з принцом Хусейном (зараз вони виховують майже дворічну дочку принцесу Іман).

Нагадаємо, її свекруха, королева Ранія, також обрала розкішний образ для свята Йорданії.

