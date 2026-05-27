ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

Принцеса Йорданії Раджва обрала патріотичний образ для святкового дня — і він вражає

25 травня Йорданія святкувала 80-річчя від Дня своєї Незалежності.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва та кронпринц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Практично вся йорданська королівська родина відзначила цього понеділка День Незалежності країни. З цієї нагоди невістка королеви Ранії — принцеса Раджва — обрала явно патріотичний образ, сповнений символіки.

Дружина кронпринца Хусейна сяяла в бірюзовій сукні, драпованій з одного боку і прикрашеній асиметричною накидкою, що спадає з іншої драпованої деталі. Вона доповнила образ клатчем Bottega Veneta Knot, який можна знайти практично у кожної королівської особи. Її клатч був тілесного кольору, поєднувався з туфлями та мав золоту застібку, як і брошку та прикраси на рукавах.

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Саме в цій деталі криється секрет патріотичного стилю принцеси Раджви. Манжета була оброблена золотими аплікаціями, що утворюють візерунок арабської каліграфії, з фрагментом національного гімну «Йорданія, земля рішучості», в якому йдеться: «Меч виник сам собою, а твій меч — не меч».

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн

Ця конкретна фраза відсилає до стійкості йорданського народу, і сама по собі ця деталь є гідною пошаною з боку Раджви, яка, хоч і не народилася в цій країні, вже прийняла її як свою власну, пише vanitatis. Зрештою, вона - дружина майбутнього короля, і не виключено, що вона також може стати матір'ю іншого монарха, якщо у неї народиться син від шлюбу з принцом Хусейном (зараз вони виховують майже дворічну дочку принцесу Іман).

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Принцеса Раджва і кронпринц Хусейн / © Instagram королеви Ранії

Нагадаємо, її свекруха, королева Ранія, також обрала розкішний образ для свята Йорданії.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie