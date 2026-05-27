Місячний календар краси та здоров’я на червень 2026 року

У такі години краще відмовитися від будь-яких важливих процедур: косметологія, стрижки, операції, а також інших процедур, що вимагають точності та стійкого результату, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Холостий Місяць підходить для відпочинку, відновлення і завершення справ, а також для всього, що допомагає сповільнитися і повернути внутрішню рівновагу.

В інший час можна спокійно займатися доглядом за собою, підтримувати здоров’я, покращувати стан шкіри і волосся, вибирати відповідні процедури і приділяти увагу тілу відповідно до місячного ритму.

1 червня — весь день Місяць без курсу в Стрільці

День паузи. Підходять тільки м’які практики: розслаблювальний догляд, легкий масаж, прогулянки, дихальні техніки.

2 червня — Місяць без курсу до 04:19 (Стрілець)

Після завершення холостого Місяця сприятливий час для стрижок, фарбування, догляду за обличчям і тілом, легких тренувань, профілактики зубів.

3 червня

Хороший день для косметології, догляду за шкірою, живлення волосся, манікюру, легких процедур омолодження. Підходять помірні фізичні навантаження.

4 червня — Місяць без курсу 06:04 — 16:45 (Козоріг)

Під час холостого Місяця — не робити операцій, уколів краси, фарбування і випрямлення волосся.

Після закінчення — сприятливо для зміцнювальних процедур, масажу, догляду за нігтями і кістками.

5 червня — Місяць без курсу з 22:51 (Водолій)

До холостого Місяця — вдалий час для стрижок, фарбування, догляду за шкірою голови, легкої косметології.

6 червня — Місяць без курсу весь день (Водолій)

Енергія розсіяна. Підходять тільки м’які практики: SPA, медитація, розслаблення, догляд за тілом.

7 червня — Місяць без курсу до 03:43 (Водолій)

Після закінчення — сприятливо для косметології, очищення шкіри, стрижок, фарбування, легких тренувань.

8 червня

Хороший день для догляду за обличчям, процедур зволоження, живлення шкіри, манікюру, догляду за волоссям. Підходять помірні навантаження.

9 червня — Місяць без курсу 03:38 — 11:33 (Риби)

Час холостого Місяця — не для операцій та уколів краси.

Підходять розслаблювальні ванни, догляд за стопами, аромапроцедури, м’які масажі.

Після закінчення — можна відвідувати косметолога/перукаря/стиліста і займатися доглядом за тілом.

10 червня

Сприятливо для стрижок, фарбування, догляду за волоссям, косметології, процедур омолодження, масажу обличчя. Гарний день для фітнесу.

11 червня — Місяць без курсу 11:22–15:28 (Овен)

Пауза для всіх активних дій.

Після закінчення — можна робити масажі, догляд за тілом, стрижки, фарбування, активні тренування.

12 червня

Підходить для косметології, догляду за шкірою, процедур для тонусу, манікюру, догляду за тілом. Хороший день для спорту.

13 червня — Місяць без курсу 10:30 — 16:06 (Телець)

Не рекомендується фарбування, завивка, операції.

Підходять живильні маски, догляд за шкірою, розслаблювальні процедури.

Після закінчення — можна робити догляд за тілом і волоссям.

14 червня

Сприятливо для стрижок, фарбування, догляду за обличчям, косметології, процедур омолодження, масажу шиї та плечей.

15 червня — Місяць без курсу 05:54 — 15:14 (Близнята)

Під час холостого Місяця — не застосовувати косметологію і не робити стрижки.

Після закінчення — добре для догляду за обличчям, омолоджувальних процедур, масажу шиї та плечей.

16 червня

Підходить для догляду за тілом, косметології, живлення шкіри, манікюру, догляду за волоссям. Гарний день для легких тренувань.

17 червня — Місяць без курсу 10:40 — 15:05 (Рак)

Не рекомендуються операції, уколи, фарбування.

Після закінчення — сприятливо для живлення шкіри, догляду за тілом, розслаблення.

18 червня

Хороший день для косметології, догляду за обличчям, процедур омолодження, стрижок, фарбування, догляду за волоссям.

19 червня — Місяць без курсу 14:30 — 17:37 (Лев)

Під час холостого Місяця — не стригтися і не фарбувати волосся.

Після закінчення — чудовий час для догляду за волоссям, косметології, оновлення іміджу.

20 червня

Сприятливо для косметології, догляду за тілом, масажу, манікюру, процедур для тонусу шкіри.

21 червня — Місяць без курсу 20:33 — 23:55 (Діва)

До холостого Місяця — добре очищати шкіру, робити легкі тренування, догляд за обличчям.

Під час холостого Місяця — тільки відпочинок.

22 червня

Підходить для косметології, догляду за тілом, живлення шкіри, стрижок, фарбування, процедур омолодження.

23 червня

Хороший день для догляду за волоссям, манікюру, масажу, косметології, легких фізичних навантажень.

24 червня — Місяць без курсу 07:11–09:43 (Терези)

Після закінчення — сприятливо для манікюру, косметології, догляду за шкірою, стрижок, процедур омолодження.

25 червня

Підходить для догляду за тілом, косметології, живлення шкіри, стрижок, фарбування, масажу.

26 червня — Місяць без курсу 20:10–21:41 (Скорпіон)

До холостого Місяця — добре очищати тіло, робити масаж, догляд за шкірою.

Під час холостого Місяця — не робити операцій, уколів, фарбування.

27 червня

Сприятливо для косметології, догляду за обличчям, процедур омолодження, стрижок, догляду за волоссям, манікюру.

28 червня — Місяць без курсу з 08:05 (Стрілець)

День відпочинку. Підходять медитація, дихальні практики, легкий догляд.

29 червня — Місяць без курсу до 10:18 (Стрілець)

Після закінчення — сприятливо для стрижок, фарбування, косметології, догляду за тілом, процедур для тонусу шкіри.

30 червня

Гарний день для догляду за волоссям, косметології, масажу, манікюру, процедур омолодження, легких тренувань.

