Завтра, 27 травня, в православному календарі день пам’яті святого священномучника Терапонта, єпископа. Про ранні роки святого Терапонта відомо небагато, однак церковні джерела свідчать, що він жив у період активних гонінь на християн, коли Церква ще лише утверджувалася в різних регіонах Римської імперії. З юності він вирізнявся глибокою побожністю, любов’ю до молитви та прагненням до духовного життя.

Згодом Терапонт прийняв священницький сан, а пізніше був поставлений єпископом. У своєму архіпастирському служінні він дбав про зміцнення віри пастви, навчав християн основам Євангелія, підтримував нужденних і ревно захищав чистоту церковного вчення. Його авторитет ґрунтувався не лише на посаді, а передусім на особистій святості та самовідданості.

У часи, коли імператорська влада вимагала зречення від християнської віри та поклоніння язичницьким богам, єпископ Терапонт залишився непохитним. Він відкрито сповідував Христа і закликав свою паству не піддаватися страху та спокусам відречення.

Таке відкрите сповідання віри привернуло увагу переслідувачів. Святого було заарештовано та піддано допитам і жорстоким катуванням. Його намагалися змусити зректися Христа, однак Терапонт твердо відповідав, що життя без істинного Бога не має для нього сенсу.

Не зламавши волю святого ані погрозами, ані муками, гонителі засудили його до страти. За церковним переданням, священномученик Терапонт прийняв смерть із молитвою на устах, прославляючи Бога та просячи про милість для тих, хто чинив йому зло.

Його мученицька кончина стала свідченням перемоги духовної сили над фізичним насильством і страхом. Церква вшановує його як пастиря, що поклав душу за своїх духовних дітей, наслідуючи слова Христа про доброго пастиря.

Прикмети 27 травня

Якщо цього дня тепло і ясно — літо буде раннім і спекотним.

Рясна роса зранку — на добрий урожай та стабільну теплу погоду.

Якщо вітер північний або різкий — очікується похолодання наприкінці травня.

Що завтра не можна робити

Повір’я застерігають від активного прибирання: особливо не радять братися за віник і підмітати оселю, адже вважалося, що разом із сміттям можна «вимести» з дому удачу, фінансову стабільність і гармонію.

Що можна робити завтра

Народна традиція твердить, що цього дня варто проявити повагу до домовика й задобрити його гостинцем. Йому залишають частування — молоко, кашу, солодке та кілька монет як символ залучення достатку, добробуту й щасливих подій у дім.

