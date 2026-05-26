В Україні діє нова шахрайська схема з пенсіями: як не втратити гроші

Кіберполіція та Пенсійний фонд України попередили про масштабну схему шахрайства. Зловмисники масово поширюють брехню про нові «надбавки до пенсії» від 3200 до 5300 грн. Мета аферистів — викрасти персональні дані та гроші з рахунків українців через фішингові посилання.

Про це йдеться в заяві на сайті кіберполіції.

Українців попередили про активне поширення у соцмережах та месенджерах фейкових повідомлень щодо нібито нових виплат і «надбавок» до пенсій. Шахраї використовують назву, символіку та візуальне оформлення Пенсійного фонду, щоб ввести людей в оману та змусити їх переходити за фішинговими посиланнями.

Шахрайські схеми з пенсіями

Останнім часом, зокрема, поширювалася інформація про «нову допомогу» для пенсіонерів у розмірі від 3200 до 5300 грн, яка нібито залежить від регіону проживання та трудового стажу. Для отримання коштів користувачам пропонували натиснути кнопку та «підтвердити область проживання». Також у повідомленнях застосовували маніпулятивні формулювання про «обмежений термін» отримання виплат.

Крім того, шахраї можуть використовувати ще одну схему — під приводом обов’язкової ідентифікації пенсіонерів надсилати фішингові посилання нібито для термінового підтвердження особи задля «збереження пенсії».

У Пенсійному фонді офіційно наголосили, що подібна інформація не відповідає дійсності.

У таких схемах зловмисники навмисно створюють відчуття терміновості, аби люди не встигли перевірити інформацію та під впливом емоцій перейшли за посиланням або ввели свої персональні дані.

«Наголошуємо, що подібні публікації мають ознаки фішингу та можуть використовуватися для викрадення персональних даних, банківської інформації або доступу до акаунтів громадян», — зазначили в кіберполіції.

Там додали, що шахраї регулярно спекулюють на темах соціальних виплат, пенсійних змін та державної допомоги. Головна мета таких схем — змусити людину перейти на підроблений сайт, ввести конфіденційну інформацію або авторизуватися на фейковому ресурсі.

Як не стати жертвою шахраїв і не втратити гроші?

Щоб не стати жертвою шахраїв, правоохоронці радять:

перевіряти інформацію виключно на офіційних ресурсах державних установ;

не переходити за посиланнями із сумнівних Telegram-каналів або повідомлень;

не вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах;

звертати увагу на емоційний тиск у повідомленнях, особливо якщо йдеться про обмежений час або «термінові виплати».

У разі виявлення підозрілих повідомлень чи шахрайських ресурсів громадянам рекомендують звертатися до кіберполіції.

До слова, раніше кіберполіція та блогерка Юлія Кугаєнко попередили українців про хвилю шахрайства, за якої аферисти телефонують під виглядом працівників банку. Їхня мета — виманити дані карток або доступ до онлайн-банкінгу, щоб викрасти гроші. Правоохоронці закликали нікому не повідомляти конфіденційну інформацію, а в разі підозрілих дзвінків чи повідомлень самостійно перетелефонувати до офіційної служби підтримки свого банку.

