Україна може лишитися без грошей МВФ та ЄС: яка жорстка умова наступного траншу

Уже цього літа Україна може залишитися без грошей від МВФ та Європейського Союзу, якщо не ухвалить закон, який від неї вимагають. Наразі виплати пенсій і зарплати бюджетників фінансуються саме за кошти партнерів.

Про це пише РБК-Україна.

Україну залишать без грошей, якщо не ухвалити закон про оподаткування посилок

Наразі кредитори чекають, доки Верховна Рада України ухвалить закон про оподаткування посилок. Якщо цього не станеться, Україна не отримає наступний транш допомоги та не зможе самостійно профінансувати пенсії та зарплати.

Ця умова може отримати статус prior actions, що призведе до того, що транші допомоги не даватимуть Україні, доки відповідний закон не ухвалять.

Міністр фінансів Сергій Марченко уже повідомляв, що не ухвалити цей закон — не можна.

«Є зовнішній тиск з цього питання, є зовнішній запит. У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися», — заявив міністр.

Якщо зупиниться фінансування України від МВФ, це потягне за собою і призупинення допомоги Європейського Союзу. Україна може втратити 8,35 млрд євро кредитних коштів.

Про який закон йдеться

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради рекомендував ухвалити законопроєкти №15112-Д та №12360, які скасовують ліміт безподаткового ввезення посилок до 150 євро.

Відповідно до гармонізації з нормами ЄС, ПДВ у розмірі 20% нараховуватиметься на всі імпортні товари незалежно від їхньої вартості. Функцію адміністрування податку покладуть безпосередньо на іноземні маркетплейси (Amazon, eBay, Etsy), які автоматично додаватимуть його до вартості замовлення.

Для звичайних українців процес отримання посилок не ускладниться, адже під час купівель на популярних маркетплейсах (як-от AliExpress чи Temu) податок автоматично включатиметься до вартості товару безпосередньо під час оплати.

Водночас без податків залишаться некомерційні відправлення між фізичними особами вартістю до 45 євро.

Закордонні цифрові платформи будуть зобов’язані збирати дані про доходи українських продавців (як ФОПів, так і незареєстрованих фізосіб) і передавати їх Державній податковій службі України. Це унеможливить приховування прибутків від продажів на іноземних маркетплейсах, тому громадянам без офіційного статусу рекомендують легалізувати свою діяльність.

Крім того, урядові ініціативи передбачають, що з 2027 року аналогічний автоматичний обмін даними запрацює для користувачів сервісів на кшталт Airbnb, Uber та Bolt. Для фізосіб, які надають послуги через ці платформи без реєстрації ФОП (з доходом до 7,2 млн грн на рік), діятиме пільгова ставка ПДФО 5% замість 18%, а податки за них сплачуватиме сам сервіс.

Ухвалити цей закон міжнародні партнери вимагають до кінця травня 2026 року.

Що буде без грошей МВФ уже влітку

Нагадаємо, Україна може зіткнутися з дефіцитом зовнішнього фінансування вже найближчими місяцями. За словами голови підкомітету з питань видатків держбюджету Лесі Забуранної, поточних коштів від МВФ вистачить лише до червня 2026 року, тоді як власних ресурсів для покриття невійськових витрат країна не має.

Усі внутрішні надходження та податки зараз повністю спрямовуються на оборонний сектор. Уся соціальна сфера, включаючи виплати пенсій, а також заробітні плати вчителям і лікарям, забезпечується виключно внаслідок міжнародної фінансової допомоги.

Через повну залежність від партнерів для виживання української економіки критично важливо, щоб західні союзники не зволікали з виділенням нових траншів підтримки.

Міжнародні партнери вимагають від України скасувати пільгу, яка звільняє від ПДВ закордонні посилки вартістю до 150 євро.

Ухвалення цього закону є ключовою умовою для успішного перегляду програми МВФ у червні, без якого країна ризикує втратити 8,1 мільярда доларів фінансування та допомогу від Єврокомісії.

За оцінками Мінфіну, запровадження 20% ПДВ на імпортні товари (зокрема з AliExpress чи Temu) приноситиме бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку, а стягнення планують розпочати не раніше 2027 року.

Урядовий законопроєкт наразі застряг у Верховій Раді через брак підтримки серед депутатів, які не бажають голосувати за непопулярні рішення.

Через жорстку позицію парламенту Кабмін уже змушений був відхилити іншу вимогу МВФ — щодо оподаткування самозайнятих осіб. Водночас ситуація з податком на посилки залишається критичною: джерела Reuters попереджають, що без цього закону міжнародне фінансування опиниться під загрозою, хоча ухвалити його у 2026 році буде складно.

