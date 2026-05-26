Оля Полякова приголомшила списком процедур омолодження: "Я все роблю"

Співачка шокувала відвертим зізнанням про ботокс і антивікові уколи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Оля Полякова

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова відверто розповіла про ботокс, уколи молодості та косметологічні процедури, які допомагають їй у 47 років мати молодший вигляд.

Артистка без прикрас відповіла на запитання про зовнішність і догляд за собою. Полякова зізналася, що не приховує ін’єкцій ботоксу й регулярно звертається до косметологів. Водночас співачка спростувала чутки про збільшення губ і зміну рис обличчя філерами. За словами знаменитості, секрет її зовнішності — не в «новому обличчі», а в системному догляді та сучасних процедурах. Особливу увагу артистка приділяє апаратній косметології. Саме її Полякова називає головним інструментом омолодження.

«Так, дівчата, розказую вам. Я колю ботокс — бачите, у мене не рухається лоб. Також колю полінуклеотиди. Це все. Гіалурону в мене немає в губах. Я просто фарбую над своїм контуром, роблячи їх більшими. Я не колю губи, щоки й не додаю ніяких об’ємів», — поділилася співачка.

Зірка каже, що найбільше довіряє саме апаратним процедурам і не шкодує на них коштів. Артистка перерахувала цілий список догляду, який регулярно робить для підтримання тонусу шкіри та овалу обличчя. Ба більше, Полякова вже двічі проходила процедуру SMAS-ліфтингу на різних апаратах, адже задоволена результатом.

«Боже, я все роблю. От усе, що апаратне — масажі, перемасажі, RF, SMAS-ліфтинги, мікротоки. Я класно виглядаю. І дуже надіюся, що буду так виглядати ще», — зізналася артистка.

Також співачка додала, що використовує пептиди та епіталон — препарати, які часто застосовують у сфері антивікового догляду. Водночас Полякова наголосила: жодних «надлишкових» змін у зовнішності вона не робила, попри постійні обговорення в Мережі.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова на тлі порівнянь з Лободою несподівано вступилася за її позицію під час війни.

