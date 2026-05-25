Оля Полякова на тлі порівнянь з Лободою несподівано вступилася за її позицію під час війни

Українська співачка Оля Полякова висловилася про позицію Світлани Лободи, з якою її донедавна часто порівнювали.

Уже тривалий час Лобода будує кар’єру за кордоном та продовжує виконувати російськомовні пісні, через що регулярно опиняється в центрі суперечок у Мережі. Крім того, спроби артистки повернутися до українського шоубізнесу неодноразово викликали неоднозначну реакцію серед публіки. Саме тому сьогодні співачка переважно гастролює за межами України.

Під час прямого ефіру в Instagram один із підписників запитав Полякову, чи справді між нею та Лободою існує конфлікт. У відповідь артистка спростувала чутки про ворожнечу та навіть заявила, що вважає ставлення до колеги несправедливим.

«У мене немає конфлікту зі Світланою Лободою. Вважаю, те, що сталося з нею останнім часом — жорстко. Вона підтримала Україну, але її не прийняли тут. Це поганий знак для інших артистів, які хотіли б, можливо, підтримати нас, але після цього не підтримали», — зазначила співачка.

До слова, Оля Полякова раніше вже реагувала на порівняння зі Світланою Лободою. Свого часу користувачі Мережі припустили, що сценічний образ Олі нібито нагадував стиль колеги. Втім, артистка пояснила, що схожі елементи використовують багато світових виконавців, а також додала, що вже багато років не бачилася з Лободою й навіть не знає, в яких образах та зараз виступає.

