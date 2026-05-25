Оля Полякова на фоне сравнений с Лободой неожиданно вступилась за ее позицию во время войны

Украинская певица Оля Полякова высказалась о позиции Светланы Лободы, с которой ее до недавнего времени часто сравнивали.

Уже длительное время Лобода строит карьеру за рубежом и продолжает исполнять русскоязычные песни, из-за чего регулярно оказывается в центре споров в Сети. Кроме того, попытки артистки вернуться в украинский шоу-бизнес неоднократно вызывали неоднозначную реакцию среди публики. Именно поэтому сегодня певица преимущественно гастролирует за пределами Украины.

Во время прямого эфира в Instagram один из подписчиков спросил Полякову, действительно ли между ней и Лободой существует конфликт. В ответ артистка опровергла слухи о вражде и даже заявила, что считает отношение к коллеге несправедливым.

«У меня нет конфликта со Светланой Лободой. Считаю, то, что произошло с ней в последнее время — жестко. Она поддержала Украину, но ее не приняли здесь. Это плохой знак для других артистов, которые хотели бы, возможно, поддержать нас, но после этого не поддержали», — отметила певица.

К слову, Оля Полякова ранее уже реагировала на сравнение со Светланой Лободой. В свое время пользователи Сети предположили, что сценический образ Оли якобы напоминал стиль коллеги. Впрочем, артистка объяснила, что похожие элементы используют многие мировые исполнители, а также добавила, что уже много лет не виделась с Лободой и даже не знает, в каких образах та сейчас выступает.

