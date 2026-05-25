"Повтор будет": Жданов предупредил украинцев после самой масштабной атаки на Киев

В ночь на 24 мая Киев пережил самую масштабную атаку с начала полномасштабной войны. Россия атаковала столицу ракетами и беспилотниками, а под вражеским огнем оказались все районы города. Удары пришлись по жилым кварталам, повреждения получили также культурные и государственные учреждения, в частности здание МИД, опера, музеи и монастыри. Кроме того, РФ атаковала Киевщину межконтинентальной ракетой «Орешник».

Почему Россия выбрала именно такие цели, изменила ли тактику ударов, почему часть ракет и «Шахедов» смогла достичь целей и способна ли РФ в ближайшее время повторить подобный удар — в комментарии ТСН.ua объяснил военный эксперт Олег Жданов.

Война в Украине: угроза повторного удара высока

По мнению Жданова, угроза повторения массированных атак по столице остается высокой. В то же время между такими налетами может быть определенная пауза.

По словам военного эксперта, на этот раз Россия применила фактически все типы ракет, находящиеся на вооружении ее армии, включая межконтинентальную баллистическую ракету. Он обращает внимание, что между предідущим массированным ударом по Киеву и атакой 24 мая прошло около двух недель.

«Возможность повторов есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше. В принципе они почти две недели выдержали между последним массированным налетом на Киев и этой атакой. Причем в эту атаку они собрали все, что они смогли собрать», — говорит Жданов.

Новая тактика удара РФ

Россияне продолжают менять тактику атак, считает эксперт. Если раньше враг комбинировал дроны с ракетами, то теперь одновременно запускает разные типы ракет и пытается атаковать город с нескольких направлений.

Жданов объясняет, что на этот раз ракеты фактически облетали Киев и заходили на город с разных сторон одновременно, что усложнило работу противовоздушной обороны.

«Они совершенствуют сам ход этого удара в том смысле, что ракеты облетали Киев на этот раз с разных сторон и пытались зайти на город одновременно с нескольких направлений», — пояснил военный эксперт.

По его словам, Россия также чаще концентрирует атаки на отдельных городах. После массированных ударов по Днепру всю ночь под обстрелом находился Киев.

«На этот раз они уже не просто смешивали дроны с ракетами, здесь уже и разные типы ракет летели почти одновременно и применена тактика ударов с разных сторон одновременно по всему городу», — отметил он.

Почему ПВО сбила меньше ракет

Жданов отмечает, что проблема заключается не в работе украинских военных, а в дефиците боезапаса к системам ПВО.

Самая сложная, по его словам, была ситуация с баллистическими ракетами, поскольку Украине не хватает противоракет для комплексов Patriot. Военный эксперт также напомнил о заявлении президента США Дональда Трампа по поводу ограниченных запасов таких ракет после войны в Персидском заливе.

«Мы, к сожалению, хуже выступили в плане противовоздушной обороны, особенно по ракетам. Не потому, что мы там плохо стреляем, а потому, что у нас очень мало боезапаса для наших зенитно-ракетных комплексов», — сказал Жданов.

Он также предполагает, что из-за нехватки ракет к комплексам IRIS-T, NASAMS и другим системам на этот раз удалось сбить меньше крылатых ракет, чем во время предыдущих атак.

«Эффективность была ниже, но в основном из-за наличия противоракет для наших комплексов. Повтор, к сожалению, будет», — предупредил эксперт.

Почему под ударом оказались МИД, музеи и жилые дома

Главная цель нынешнего удара, уверен Жданов, была не военной. По его словам, Кремль преследовал политические и социальные цели — запугать как Украину, так и Запад.

Эксперт считает, что Россия стремилась показать европейским странам готовность бить любыми средствами поражения, в частности, ракетой «Орешник».

«Цель этого налета не военная. Цель этого налета политическая и социальная. Во-первых, продемонстрировать Западу, что они готовы бить любыми средствами огневого поражения», — пояснил Жданов.

В то же время, по его словам, отдельной целью могли быть правительственные здания — Верховная Рада или Офис президента на Банковой, ведь удар по ним имел бы большой информационный эффект.

«Они хотели еще показать, чтобы они бьют по центрам принятия решений, если бы они попали в здание Верховной Рады, в президентское здание на Банковой — это имело бы эффект такой бомбы, скажем так, информационной», — говорит эксперт.

Тем не менее, фактически взрывов в правительственном квартале не последовало. При этом значительные повреждения получили гражданские объекты — рынки на Подоле и Лукьяновке, а также жилые дома.

Война в Украине: чего добивается РФ

Жданов убежден, что удары по жилой застройке — это часть тактики устрашения. По его словам, россияне намеренно запускают дроны на минимальной высоте, что увеличивает риск попаданий в многоэтажки.

«Это устрашение. Чем больше жертв, тем страшнее населению переживать следующий такой удар. А угрозы, что он будет, я думаю, как звучали, они так и будут звучать», — говорит военный эксперт.

Тем временем Россия фактически анонсировала новые удары по Киеву. В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что иностранцам следует как можно быстрее покинуть украинскую столицу, а жителям города не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

В российском ведомстве утверждают, что поводом для новых ударов якобы стала атака по Старобельску. В МИД РФ заявили, что этот удар «переполнил чашу терпения», после чего российская армия якобы переходит к «последовательному нанесению ударов» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве.

Также в заявлении российского МИД говорится, что войска РФ намерены бить по так называемым «центрам принятия решений» и командным пунктам на территории Украины.

