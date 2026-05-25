ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
63
Время на прочтение
1 мин

Российские войска трижды за сутки атаковали большой город Украины: есть погибшие и раненые

В результате обстрелов Краматорска два человека погибли и еще несколько получили ранения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Российские войска трижды за сутки атаковали большой город Украины: есть погибшие и раненые

В Краматорске в результате обстрелов РФ погибли и пострадали люди / © Суспільне

Вечером 25 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области, в результате чего ранены. Это уже третий обстрел города в течение суток.

Об этом сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.

По его словам, около 17:52 российские войска сбросили на центр города две авиабомбы ФАБ-250.

«По предварительной информации, ранены четыре жителя — три женщины и мужчина. Всем оказывается медицинская помощь», — отметил Гончаренко.

Он также уточнил, что Краматорск уже дважды в день терпел удары. В результате утренних обстрелов погибли два человека, еще шестеро получили ранения.

Массированный обстрел Краматорска: что известно о последствиях атак

Первые атаки произошли около 5:30 и 10:22 25 мая, после чего вечером город снова оказался под ударом.

Ранее Россия сбросила на Краматорск 5 авиабомб. В результате этого по меньшей мере два человека погибли и трое получили ранения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
63
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie