- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 63
- Время на прочтение
- 1 мин
Российские войска трижды за сутки атаковали большой город Украины: есть погибшие и раненые
В результате обстрелов Краматорска два человека погибли и еще несколько получили ранения.
Вечером 25 мая российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области, в результате чего ранены. Это уже третий обстрел города в течение суток.
Об этом сообщил начальник Краматорского МВА Александр Гончаренко.
По его словам, около 17:52 российские войска сбросили на центр города две авиабомбы ФАБ-250.
«По предварительной информации, ранены четыре жителя — три женщины и мужчина. Всем оказывается медицинская помощь», — отметил Гончаренко.
Он также уточнил, что Краматорск уже дважды в день терпел удары. В результате утренних обстрелов погибли два человека, еще шестеро получили ранения.
Массированный обстрел Краматорска: что известно о последствиях атак
Первые атаки произошли около 5:30 и 10:22 25 мая, после чего вечером город снова оказался под ударом.
Ранее Россия сбросила на Краматорск 5 авиабомб. В результате этого по меньшей мере два человека погибли и трое получили ранения.