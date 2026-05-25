Цены на борщовый набор в Украине: ожидать ли обвала — эксперт

Цены на борщовый набор летом 2026 года.

Реклама

В Украине летом 2026 года традиционное резкое удешевление овощей борщового набора может не произойти. Цены на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук будут оставаться относительно стабильными, но в среднем будут выше, чем в прошлом.

Об этом в комментарии рассказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

По его словам, на старте лета стоимость овощей будет близка к прошлогоднему уровню, однако дальнейшее удешевление в сезоне окажется менее выраженным, чем обычно.

Реклама

«Базовый сценарий предполагает, что средние летние цены на борщовый набор останутся на 5–15% выше, чем в прошлом», — отметил Гопка.

Эксперт объясняет, что традиционное летнее падение цен связано с поступлением нового урожая с открытого грунта в июне-июле. Однако в этом году ситуацию изменили весенние заморозки и рост затрат на производство, что сдерживает резкое удешевление.

При этом сезонные колебания все же произойдут: в 2025 году разница между пиковыми и минимальными ценами была существенной. По расчетам аналитика стоимость условной корзины борщового набора в июне достигала около 211 грн, тогда как в августе снижалась примерно до 75 грн.

Гопка отмечает, что в этом году аналогичная динамика повторится, но без ценового обвала.

Реклама

«Сезонное понижение цен состоится, но оно не будет резким. Пик будет сглажен», — объяснил он.

В то же время эксперт отмечает, что в мае-июне рост цен является типичным явлением из-за уменьшения запасов в хранилищах и появления более дорогой ранней продукции, в том числе импортной.

Колебания цен на продукты в Украине

В отдельных сегментах рынка уже фиксируются колебания. В частности, дорожает репчатый лук из-за сокращения запасов, в то время как часть ранних овощей постепенно дешевеет на фоне поступления нового урожая.

Отдельно аналитик обращает внимание на влияние погодных условий: апрельские заморозки снизили урожайность части фруктов, в частности абрикосов и персиков, что может поддержать высокие цены на них из-за дефицита предложения.

Реклама

В общем, по прогнозу УКАБ, летнее удешевление будет умеренным и не повторит наблюдавшегося в предыдущие годы резкого падения цен.

Новости партнеров