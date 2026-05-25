Ціни на борщовий набір влітку 2026

В Україні влітку 2026 року традиційного різкого здешевлення овочів борщового набору може не статися. Ціни на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю залишатимуться відносно стабільними, але в середньому будуть вищими, ніж торік.

Про це в коментарі Delo.ua розповів аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

За його словами, на старті літа вартість овочів буде близькою до минулорічного рівня, однак подальше здешевлення в сезоні виявиться менш вираженим, ніж зазвичай.

«Базовий сценарій передбачає, що середні літні ціни на борщовий набір залишаться на 5–15% вищими, ніж торік», — зазначив Гопка.

Експерт пояснює, що традиційне літнє падіння цін пов’язане з надходженням нового врожаю з відкритого ґрунту у червні–липні. Однак цього року ситуацію змінили весняні заморозки та зростання витрат на виробництво, що стримуватиме різке здешевлення.

При цьому сезонні коливання все ж відбудуться: у 2025 році різниця між піковими та мінімальними цінами була суттєвою. За розрахунками аналітика, вартість умовного кошика борщового набору в червні сягала близько 211 грн, тоді як у серпні знижувалася приблизно до 75 грн.

Гопка наголошує, що цього року аналогічна динаміка повториться, але без «цінового обвалу».

«Сезонне зниження цін відбудеться, але воно не буде різким. Пік буде згладженим», — пояснив він.

Водночас експерт зазначає, що у травні–червні зростання цін є типовим явищем через зменшення запасів у сховищах і появу дорожчої ранньої продукції, зокрема імпортної.

Коливання цін на продукти в Україні

В окремих сегментах ринку вже фіксуються коливання. Зокрема, дорожчає ріпчаста цибуля через скорочення запасів, тоді як частина ранніх овочів поступово дешевшає на тлі надходження нового врожаю.

Окремо аналітик звертає увагу на вплив погодних умов: квітневі заморозки зменшили врожайність частини фруктів, зокрема абрикосів і персиків, що може підтримати високі ціни на них через дефіцит пропозиції.

Загалом, за прогнозом УКАБ, літнє здешевлення буде помірним і не повторить різкого падіння цін, яке спостерігалося у попередні роки.

