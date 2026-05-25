Молода картопля / © unsplash.com

Реклама

Українська молода картопля наприкінці травня коштує майже вдвічі дорожче за імпортну, однак за якістю значно переважає закордонну продукцію.

Про це в коментарі УНІАН розповів кандидат сільськогосподарських наук, директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига.

За словами експерта, імпортна картопля, яка нині представлена на українському ринку, не завжди відповідає класичному поняттю «молодої».

Реклама

«Молода картопля — це та, яку споживають упродовж тижня після викопування, коли шкірка ще легко знімається. Якщо ж її транспортують до нас близько місяця, шкірка стає щільнішою, і це вже не зовсім молодий продукт», — пояснив Фурдига.

Він зазначив, що вже в червні українська картопля нового врожаю може стати дешевшою за імпортну.

«Азербайджан пропонує картоплю по 50-60 грн за кілограм. Українська зараз коштує 100–-130 грн, адже це переважно теплична продукція. У середині червня очікується польова картопля, яка буде дешевшою», — сказав експерт.

За його словами, рання картопля наразі надходить до України з Азербайджану, Узбекистану та інших країн Середньої Азії, де сезон збору врожаю починається раніше.

Реклама

«Це сезонне явище. У них природні умови дозволяють вирощувати картоплю раніше, тому вона тимчасово дешевша навіть з урахуванням логістики. Українці все ж чекають на місцеву картоплю, бо вона якісніша — фактично йде з поля до столу», — додав Фурдига.

Ціни на продукти в Україні — що відомо

Раніше йшлося про те, що ціни на полуницю в Україні нарешті мають обвалитися. Причиноа у збільшенні пропозиції ягоди з господарств західних регіонів.

Також відомо, що торгові точки в Україні знизили ціни на яйця. Проте більшість продуктів харчування в країні продовжують зростати в ціні, а один із товарів несподівано подешевшав.

Тим часом у Києві розповіли про підвищення цін і безлімітні пересадки та зміни в транспортіі столиці.

Реклама

Новини партнерів