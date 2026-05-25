ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
338
Час на прочитання
1 хв

Росія атакувала Одесу — вже відомо про наслідки

Стало відомо про чотирьох постраждалих. Один з них, на жаль, помер.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Росія атакувала Одесу — вже відомо про наслідки

Російські війська завдали удару по Одесі / © tsn.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури в одному з районів міста.

Про це повідомив Сергій Лисак — очільник Одеської МВА.

Станом на 23:00 стало відомо про трьох постраждалих.

«Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Один з них — у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу», — написав Лисак.

Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Станом на 23:25 стало відомо, що кількість постраждалих в Одесі збільшилася до чотирьох.

«На жаль, щойно стало відомо, що один з них помер. Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям», — сказав Лисак.

Спеціалісти районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінку масшатбів ушкоджень.

В МВА вкотре закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози повторних ударів.

Нагадаємо, раніше, 24 травня, столиця України пережила наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. І військовий експерт Олег Жданов попередив українців, що «повтор буде».

Тим часом росіяни продовжують змінювати тактику атак. А в МЗС РФ заявили про нові «системні удари», зокрема, по Києву.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie