Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська завдали удару по Одесі. Внаслідок атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури в одному з районів міста.

Про це повідомив Сергій Лисак — очільник Одеської МВА.

Станом на 23:00 стало відомо про трьох постраждалих.

«Вже відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожого удару. Один з них — у важкому стані. Медики надають їм усю необхідну допомогу», — написав Лисак.

Також вибуховою хвилею пошкоджені вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч.

Станом на 23:25 стало відомо, що кількість постраждалих в Одесі збільшилася до чотирьох.

«На жаль, щойно стало відомо, що один з них помер. Лікарі до останнього боролися за його життя, але травми виявилися несумісними із життям», — сказав Лисак.

Спеціалісти районної адміністрації вже проводять обстеження та оцінку масшатбів ушкоджень.

В МВА вкотре закликали мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози повторних ударів.

Нагадаємо, раніше, 24 травня, столиця України пережила наймасштабнішу атаку від початку повномасштабної війни. І військовий експерт Олег Жданов попередив українців, що «повтор буде».

Тим часом росіяни продовжують змінювати тактику атак. А в МЗС РФ заявили про нові «системні удари», зокрема, по Києву.

