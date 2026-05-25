“Рішення поки немає”: ексдиректор ЦРУ попередив про загрозу після України

Девід Петреус / © Associated Press

Реклама

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що світ ще далеко не засвоїв усі уроки, які мав би винести з війни Росії проти України. За його словами, саме український фронт уже зараз демонструє, якою буде війна майбутнього.

Про це Петреус сказав у подкасті для Bloomberg, коментуючи роль безпілотних систем на сучасному полі бою.

За його словами, Україна щодня використовує близько 10 тисяч дронів, а саме безпілотники стали одним із ключових факторів втрат російської армії.

Реклама

«Ми ще далеко не засвоїли всі уроки, які мали б отримати з війни в Україні. Це майбутнє війни вже зараз. Україна використовує 10 тисяч дронів на день», — заявив Петреус.

Він наголосив, що дрони фактично змінили правила ведення бойових дій. За оцінкою Петреуса, близько 90% втрат російської сторони спричиняють саме безпілотники.

«Танки більше не можуть маневрувати. Вони не можуть вижити. Бронетехніка не може вижити», — зазначив колишній директор ЦРУ.

Петреус також попередив, що нинішній рівень розвитку дронів — лише початок. За його словами, уже протягом найближчих одного-двох років на полі бою можуть з’явитися безпілотні системи, якими не потрібно буде керувати дистанційно.

Реклама

Йдеться про повністю автономні системи, здатні діяти без оператора.

«У майбутньому ми побачимо автономні системи — справді автономні, які не потребуватимуть пілота для дистанційного керування», — сказав він.

Окремо Петреус звернув увагу на загрозу роїв дронів. За його словами, саме це може стати одним із найскладніших викликів для армій світу, адже ефективного рішення проти таких систем наразі фактично немає.

«Потім ви стикаєтеся з роями дронів. І це те, для чого у нас насправді немає рішення», — підсумував Петреус.

Реклама

Раніше повідомлялося, що українські військові заявляють про зміну ситуації на фронті.

Водночас оберт «Мадяр» Бровді попередив, що зона регулярних уражень біля фронту нині може сягати 25 кілометрів і більше по обидва боки лінії зіткнення.

Новини партнерів