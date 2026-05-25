РФ готує літній наступ: що відомо про план Путіна і який регіон опиниться під ударом

Путін може готувати наступ на Донеччину

Експерти попереджають, що Путін має жорстокий літній план щодо війни в Україні. Вони припускають, що остання ракетна атака на Київ, яка стала наймасовішою за весь час, могла стати початком цього плану.

Про це пише Bild.

Путін підготував жорстокий план для України на літо

Воєнний план Росії провалився швидше, ніж того очікував Кремль. РФ хотіла взяти всю Україну під свій контроль протягом кількох днів від початку повномасштабного вторгнення. Проте Україні не лише вдалося вистояти, а й почати відвойовувати суттєві території назад.

Нині Москва зосереджується на одній задачі. РФ вже влітку 2026 року може суттєво посилити тиск на Донецьку область.

Зокрема, влітку може розпочатися глобальний наступ на Донецьку область. За словами австрійського військового експерта Маркуса Райснера, Москва готується до наступу на центральній ділянці Східного фронту.

Водночас ворог тисне на українські позиції у Харківській, Сумській та Запорізькій областях.

За словами експерта, РФ має ціль — змусити Україну перекидати війська на північ, аби спростити собі наступ на Донеччину.

Британський експерт Кір Джайлз обережніше оцінює загрозу великого наступу РФ цього літа. Він вважає, що наразі немає переконливих даних про підготовку РФ до масштабної літньої операції.

Джайлз додає, що, на його думку, для Кремля зараз важливо не лише захопити територію, а й спробувати підірвати стійкість України.

«Точне місце лінії фронту в кінцевому підсумку залишається другорядним для закінчення війни. Вирішальними є, скоріше, дипломатичні, економічні та політичні аспекти», — додав Джайлз.

Своєю чергою, Україна готується до можливого літнього наступу РФ — зміцнює оборонні рубежі в багатьох областях, завдає прицільних ударів по російському тилу.

Український полковник Володимир Польовий зазначив, що Київ заздалегідь посилив можливості для далеких атак, щоб перерізати логістику ЗС РФ. Протягом останніх тижнів Україна майже щодня завдає ударів по російських НПЗ, паливних складах та промислових об’єктах, аби натиснути на військову економіку Росії.

Нагадаємо, Україна продовжує стримувати просування російських окупаційних військ на фронті. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), який посилається на дані розвідки США та НАТО, українські сили стабілізують лінію фронту, зокрема завдяки нещодавнім територіальним здобуткам.

Крім того, інтенсифікація українських ударів на великі та середні відстані призвела до значних економічних, військових і людських втрат РФ: з початку року ліквідовано майже 86 тисяч загарбників, і ще близько 59 тисяч дістали важкі поранення.

На тлі таких непропорційних втрат частина російської еліти розчарована перебігом бойових дій. За інформацією Bloomberg, деякі високопосадовці Кремля визнають, що війна зайшла у глухий кут і не має чіткого розв’язання.

Попри це, російський диктатор Володимир Путін залишається відданим своїм початковим воєнним цілям і прагне завершити війну виключно на власних умовах, зокрема повністю окупувати Донецьку та Луганську області до кінця 2026 року. Аналітики ISW підсумовують, що очільник Кремля досі абсолютно не готовий йти на жодні поступки на полі бою.

Нині у російських владних і бізнесових колах посилюється невдоволення Володимиром Путіним через затяжну війну, масштабні інтернет-блокування та наростання економічних проблем.

Інсайдери попереджають: Путін не є довгостроковим стратегом, його апетит зростає під час їжі, тому в разі успіху на Донбасі він спробує піти далі й захопити решту неокупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Західні аналітики заявляють про стрімке зростання втрат армії РФ у війні проти України, які вже перевищили позначку в 1,3 мільйона осіб. Утім, російський диктатор Володимир Путін абсолютно не зважає на ці цифри.

Під час зустрічі з учасниками програми «Врємя гєроєв», яка передбачає призначення комбатантів на управлінські посади, Путін шокував цинічною та абсурдною заявою про те, що Росія нібито «не зазнала жодної марної жертви». Очільник Кремля запевнив, що всі втрати окупантів мають сенс, а самі загарбники нібито чітко «розуміють, за що борються».

