Ексклюзив ТСН
148
3 хв

Куди ділась САУ "Богдана" та чи воює вона зараз на фонті: воїни ЗСУ відверто розповіли

Як українська САУ «Богдана» нищить окупантів на Херсонщині. Репортаж ТСН про роботу 32-ї ОАБр, використання дронів «Акула» та бойові успіхи артилеристів.

Сергій Осадчук
САУ «Богдана»

САУ «Богдана» / © ТСН

Воїни 32-ї окремої артилерійської бригади у складі 30-го корпусу морської піхоти ВМС б’ють ворога від Чорного моря аж до Нікополя.

Як поруч із морпіхами працює легендарна вітчизняна САУ «Богдана», бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Артилеристи працюють спільно з аеророзвідкою

Артилеристи працюють у тісній зв’язці з аеророзвідкою. Відео з дрона-розвідника фіксує, як снаряди натівського калібру стирають з лиця землі росіян, що прибули на ротацію в окуповані ліси Херсонщини.

«Директор», оператор авіаційного безпілотного комплексу 32-ї ОАБр: «Дві вантажівки з особовим складом ворога заїхали в ліс, ми побачили, як вони розвантажуються, і відразу скоригували артилерію. Артилерія вже була на вогневій позиції. Від нашого повідомлення про те, що знайшли ціль, до початку стрільби пройшло десь хвилини три-чотири».

Цікаво, що оператор із позивним «Директор» до війни очолював місцеву школу і викладав там фізику. Тепер він застосовує знання на практиці: «У нас було таке, що за один виліт ми проводили п’ять разів коригування. Бачили, як вогневі позиції ворога були подавлені — від цього маємо добрий настрій».

Починається все в чистому полі, де група аеророзвідки запускає «Акулу» — безпілотник літакового типу.

«Овот», командир групи авіаційного безпілотного комплексу: «Дальність польоту, камера, зум, якість зображення — це все набагато краще, ніж у "Мавіків" чи FPV. Ми далі літаємо, ми більше знаходимо, ми працюємо на дальньому краю».

Розвідники діють як справжні слідопити, шукаючи ворога навіть уночі за допомогою тепловізорів.

«Овот»: «Звертаємо в першу чергу увагу на дороги. Якщо десь ліс і свіжі накати — ми цей ліс будемо "шуршати" згори донизу. Якщо є свіжий накат, значить там повинен хтось бути. У 90% випадків так і виходить».

«Богдана» б'є без промаху

Коли координати отримані, на позицію виїжджає «Богдана». Її бойове хрещення відбулося ще влітку 2022 року на острові Зміїний. Зараз вона нищить противника на окупованому Лівобережжі.

«Циган», командир САУ: «Виїжджає одна гармата, вона швидко відпрацьовує, знищує ціль. По часу це виходить 15-20 хвилин. Хороший стрім, хороші снаряди — і можна уражувати все, що хочете».

Командир наголошує, що жоден FPV-дрон не замінить розривний снаряд 155-го калібру, адже артилерію неможливо зупинити засобами РЕБ.

«Циган»: «Дальність, перешкоди... РЕБ дрона може потушити, а снаряд ти ж не заглушиш ніяк. Якщо гармата дуже добра, то ураження поефективніше буде. Плюс 155 калібр — то біда хороша».

Після успішного виконання завдання «Акула» приземляється на парашуті, а артилеристи швидко змінюють позицію, щоб уже завтра знову вийти на полювання.

