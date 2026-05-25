"Аристократ" з Польщі "лікував" рак у жінок секом: шокувальні подробиці

У Польщі затримали онколога-афериста

У Польщі викрили чоловіка, який заявляв, що жінки можуть вилікувати рак після сексу із ним. Він представлявся графом, який володіє замком, хоча насправді був звичайним зварювальником із невеликого міста.

Про це пише польське видання onet.pl.

Як аферист одружився із 19-річною дівчиною

Як зазначається, 56-річний чоловік не мав освіти, проте вмів красиво говорити та втирався у довіру до людей. Також його затримували через побиття власної дружини.

Після виходу з в’язниці Здзіслав М. підсів у торговому центрі до 19-річної Дарії з Шафлар. Він представився випускниці як граф Мишковський, онколог, гінеколог, власник клініки в Женеві та Севільї, а також замку у Франції на Луарі.

«Дарія була настільки вражена ним, що запросила його до себе додому. Вона представила його батькам, з якими він швидко почав жити. Вони також почали готуватися до гучного весілля», — підкреслює колишній поліцейський.

56-річний чоловік нібито обіцяв, що на весілля на Вавелі, яке проведе кардинал Дзівіш, виділить 200 тис. євро. — Однак, як на диво, у нього виникли проблеми з оплатою картками, які були заблоковані, тому він позичав невеликі суми у батьків Дарії.

1,3 тис. злотих за терапію сексом

У той час, коли молода гірська дівчина плекала весільні плани, поліція вже розшукувала графа Мишковського, який діагностував у жінок смертельну хворобу (найчастіше це був рак підшлункової залози або яєчників), а потім як видатний фахівець пропонував терапію за акційною ціною 1,3 тис. злотих.

«Умовою успіху терапії було те, щоб жінка досягла оргазму», — пояснює Даріуш Новак, який на своєму каналі «Кримінальний патруль» розповідає про подробиці «терапій», що проводив псевдограф, та про те, як зварювальник із Прушкова діагностував рак на аеропортах і вокзалах.

Коли Здзіслав М., який видавав себе за графа, зрозумів, що поліція йде по його сліду, він вивіз свою 19-річну наречену до Іспанії. — Виявилося, що Дарія була настільки зманіпульована ним, що сама підшукувала йому клієнток, а коли поліція вийшла на їхній слід, дівчина заявила, що є повнолітньою і не має наміру повертатися до країни, — згадує подробиці розслідування колишній поліцейський.

Як затримали чоловіка та його нові афери

Коли у пари закінчилися гроші, вони повернулися до Польщі, де самопроголошений аристократ знову взявся «лікувати» рак сексом. Там його і затримали

Дар’я отримала вирок у вигляді двох років умовного терміну. Здзіслав М. потрапив до в’язниці на п’ять років. Відбувши покарання, він швидко повернувся до старих звичок.

Через півроку після виходу з в’язниці Здзіслав М. знову використовував свою харизму, щоб налагоджувати контакти з жінками. На початку 2017 року в ресторані McDonald’s у Варшаві він переконав Камілу, що є видатним онкологом, має клініку в Мадриді, а зі своїми пацієнтами зв’язується та діагностує їх за допомогою додатка. Він розповідав, що у його справу вклався навіть тесть Антоніо Бандераса.

У дівчини він «діагностував» онкологію та виманював гроші на «паливо для літака». Згодом дівчина знайшла в Інтернеті інформацію про «онколога» та звернулась до журналістів та поліції. Проте чоловіка не вдалось затримати.

Згодом у Вроцлаві чоловік познайомився із студенткою Агатою, в якої теж «діагностував» рак. Він розповів їй про клініку за кордоном та запропонував прийти на прийом до звичайного гуртожитку. Це здивувавало дівчину, проте «медик» її пояснив, що це «місце важливе для цього через память про покійну дружину».

Розвіявши сумніви дівчини, Здзіслав М. запропонував студентці пройти обстеження, щоб визначити, чи не є те, що він побачив у її очах, раком.

«Цей тест включатиме перевірку того, чи атрофувалися чи зрослися репродуктивні органи Агати. Він сказав, що проведе тест, але умовою було те, що Агата повинна відчути оргазм», — йдеться у матеріалі.

У дівчини чоловік взяв 300 злотих і щез. Згодом «граф» почав продавати застосунок для лікування раку. Проте його наразі затримали та триває слідство.

