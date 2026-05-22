У Польщі група чоловіків жорстоко побила українця через акцент: змушували співати пісню

Польща.

На початку травня у центрі міста Радом (Польща) група чоловіків напала на молодого громадянина України. Поліція вже заарештувала трьох нападників, четвертого досі шукають.

Про це повідомило видання RMF24.

Керівник прокуратури Цезарій Олтаржевський повідомив, що у справі затримано трьох осіб, але особу четвертого учасника нападу досі не встановлено.

Спочатку було затримано 36-річного чоловіка. Він зізнався у скоєному, дав свідчення та назвав двох спільників. Прокурор клопотав про арешт — суд застосував як запобіжний захід поліцейський нагляд.

Днями було затримано 22-річного мешканця Радомського району. Йому висунули звинувачення у спробі пограбування, нападі, образі та нападі за національним мотивом. Втім, молодик себе винним не визнає і заперечує причетність до нападу. Третього учасника інциденту розшукали і незабаром допитають.

Напад на українця у Польщі — що відомо

Інцидент стався 8 травня в центрі Радома. Група чоловіків підійшла до українця, попросивши сигарету. Коли поляки почули від молодика іноземний акцент, змусили його заспівати польську пісню. Коли у нього не вийшло, почали ображати, акцентуючи увагу на національності.

Зрештою, вони перейшли до фізичного насильства, вимагаючи віддати куртку та телефон. Чоловік спробував дати відсіч, але впав. Нападники продовжували бити його ногами. Зокрема, по голові. Вони втекли лише тоді, коли підійшли перехожі.

Внаслідок нападу молодий українець отримав травми: сліди від побоїв, садна та синці на голові та обличчі, а також вивих плеча.

