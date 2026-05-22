В Польше группа мужчин жестоко избила украинца из-за акцента: заставляли петь песню

Польша.

В начале мая в центре города Радом (Польша) группа мужчин напала на молодого гражданина Украины. Полиция уже арестовала трех нападающих, четвертого до сих пор ищут.

Об этом сообщило издание RMF24.

Руководитель прокуратуры Цезарий Олтаржевский сообщил, что по делу задержаны три человека, но личность четвертого участника нападения до сих пор не установлена.

Сначала был задержан 36-летний мужчина. Он признался в содеянном, дал показания и назвал двух подельников. Прокурор ходатайствовал об аресте — суд применил в качестве меры пресечения полицейский надзор.

На днях был задержан 22-летний житель Радомского района. Ему предъявлены обвинения в попытке ограбления, нападении, оскорблении и нападении по национальному мотиву. Впрочем, молодой человек себя виновным не признает и отрицает причастность к нападению. Третьего участника инцидента разыскали и вскоре допросят.

Нападение на украинца в Польше — что известно

Инцидент произошел 8 мая в центре Радома. Группа мужчин подошла к украинцу, попросив сигарету. Когда поляки услышали от молодого человека иностранный акцент, заставили его спеть польскую песню. Когда у него не получилось, начали оскорблять, акцентируя внимание на национальности.

В конце концов они перешли к физическому насилию, требуя отдать куртку и телефон. Мужчина попытался дать отпор, но упал. Нападавшие продолжали бить его ногами. В частности, по голове. Они скрылись только тогда, когда подошли прохожие.

В результате нападения молодой украинец получил травмы: следы от побоев, ссадины и синяки на голове и лице, а также вывих плеча.

Напомним, в Варшаве избили украинских подростков. Группа из пяти человек, в том числе трое несовершеннолетних, совершила дерзкое нападение на украинцев. Нападающий применили слезоточивый газ, избивали кулаками и ногами.

Больше всего пострадал 16-летний Артем. После избиения его госпитализировали с тяжелыми травмами — у него диагностировали перелом черепа и многочисленные травмы лица.

