Атаки на НПЗ лишают Россию доходов от роста мировых цен на нефть

Кампания украинских ударов по нефтяной инфраструктуре России парализовала работу ее крупнейших НПЗ. Даже временные скачки мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке не спасают бюджет страны-агрессора от дефицита. Кремль вынужден идти на крайние меры и массово продавать золото для финансирования войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские удары продолжают существенно влиять на российскую нефтеперерабатывающую отрасль и сокращать энергетические доходы страны-агрессора, несмотря на временный рост доходов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Украинские удары парализовали работу почти всех крупных НПЗ России

Как сообщило 20 мая Reuters со ссылкой на неназванные официальные источники, почти все крупные нефтеперерабатывающие предприятия центральной части России были вынуждены либо полностью остановить работу, либо сократить объемы производства после последних атак украинских беспилотников. По данным агентства, под удар попали НПЗ, которые обеспечивают более 30% производства бензина и около 25% дизельного топлива в РФ.

Одним из наиболее пострадавших объектов стал Киришский НПЗ в Ленинградской области — один из крупнейших в стране, способный перерабатывать до 20 млн метрических тонн нефти ежегодно. По информации Reuters, предприятие полностью прекратило работу с 5 мая после удара украинских сил в ночь на 5 мая. При этом остается неизвестным, смог ли НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» с мощностью 17 млн тонн в год хотя бы частично возобновить работу после атаки 20 мая.

Также Reuters сообщило, что в мае доходы России от продажи нефти и газа могут вырасти на 39% в годовом измерении — до 700 млрд руб. (примерно 9,8 млрд долл.). Причиной стало повышение мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. В то же время уже по сравнению с апрелем 2026 года прогнозируется падение этих поступлений на 17%.

По данным агентства, в период с января по май 2026 года российские доходы от энергоресурсов сократились примерно на треть — до 3 трлн руб. (около 42,1 млрд долл.). Reuters объясняет такую динамику увеличением государственных субсидий для нефтеперерабатывающей отрасли и циклическими налоговыми выплатами, привязанными к прибыли.

Отдельно отмечается, что сокращение нефтяных доходов РФ в апреле-мае также, вероятно, связано с украинской кампанией ударов по нефтяной инфраструктуре России.

«С марта 2026 года украинские силы значительно увеличили частоту, дальность и интенсивность таких ударов, что повлекло непропорционально большие последствия для российского нефтяного экспорта и перерабатывающих мощностей и подорвало способность России получать прибыль от скачков мировых цен на нефть», — оценили аналитики.

Эксперты ISW еще летом и осенью 2025 года обращали внимание на трудности России с ремонтом поврежденных НПЗ из-за санкций Запада, которые ограничили доступ к необходимым комплектующим. По мнению экспертов, после нового этапа усиления украинских атак ситуация для российской нефтеперерабатывающей отрасли только усложнится.

«Будущие украинские удары по российской нефтяной инфраструктуре, вероятно, и дальше будут оказывать давление на российские доходы и не позволят России получить какие-либо долгосрочные выгоды от нынешнего скачка цен на нефть», — прогнозируют аналитики.

Россия распродает золото — резервы сокращаются

Кроме того, Россия продолжает использовать золотые резервы для покрытия дефицита бюджета. 20 мая Центральный банк РФ сообщил о четвертом подряд сокращении золотых запасов в апреле 2026 года. По состоянию на 1 мая объем резервов составлял 73,9 млн унций золотых слитков — это самый низкий показатель с марта 2022 года.

По официальным данным, только в апреле резервы сократились на 200 тыс. унций, а с начала 2026 года — уже на 900 тыс. унций. В то же время издание The Moscow Times со ссылкой на Всемирный совет по золоту сообщает, что за первые четыре месяца 2026 года Россия потеряла 27,9 метрических тонн золота — это самое большое сокращение резервов с 2002 года.

В ноябре 2025 года Центробанк РФ впервые начал продавать золото для финансирования растущих военных расходов. Параллельно Россия продолжает тратить ликвидные средства Фонда национального благосостояния на ведение войны против Украины.

«Растущая зависимость России от своих золотых резервов подчеркивает усиление долгового давления, поскольку страна вынуждена принимать все более сложные решения для поддержки войны против Украины», — резюмировали в ISW.

Напомним, в начале мая в ISW информировали, что несмотря на рост мировых цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива, экономика России продолжает истощаться, поскольку все сверхприбыли тотально направляются на финансирование войны в Украине. Хотя Кремль рассчитывал на дополнительные 200 млрд руб., реальная динамика доходов за март-апрель 2026 года не демонстрирует роста, а военные расходы только увеличиваются, в частности из-за повышения бонусов за контрактную службу в армии. Ситуацию осложняют дальнобойные удары Украины по нефтяной инфраструктуре, которые уже лишили РФ минимум 7 млрд дол. дохода и снизили мощность ключевых портов Усть-Луга и Приморск.

В то же время российские банкиры откровенно прогнозируют значительное ослабление рубля до 80–90 за доллар в конце года и рост теневой экономики из-за нового налогового законодательства.

