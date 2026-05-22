Больничные и декретные будут считать по-новому: кого из украинцев коснутся изменения

В Украине вступили в силу новые правила исчисления средней зарплаты для начисления соцвыплат. Кабинет министров обновил порядок расчета больничных и декретных выплат, который напрямую затронет физлиц-предпринимателей, самозанятых и совместителей.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Вступили в силу новые правила исчисления средней зарплаты для назначения социальных выплат. Нововведения касаются больничных, пособия по беременности и родам, а также других выплат в рамках системы общеобязательного государственного социального страхования. Соответствующие коррективы правительство утвердило постановлением №533 от 29 апреля 2026 года, которым внесло изменения в Порядок №1266.

Кому больничные и декретные выплаты будут считать по-новому

Обновленный механизм теперь охватывает не только наемных работников, но и:

физических лиц-предпринимателей;

лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность;

членов фермерских хозяйств.

Для этих категорий отдельно определили порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности и выплат в случае беременности и родов с учетом специфики уплаты единого социального взноса.

Какие периоды не будут учитывать при расчете выплат

Изменениями конкретизированы правила определения расчетного периода. Отныне месяцы, в которых работник по уважительным причинам не работал ни одного рабочего дня — от первого до последнего числа месяца — будут полностью исключаться из исчисления средней зарплаты.

Кроме того, список уважительных причин дополнили еще одним основанием — периодом, когда ФЛП или лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность, было освобождено от уплаты ЕСВ.

К перечню причин, по которым определенный период не учитывают в расчете, относятся:

временная нетрудоспособность;

отпуск в связи с беременностью и родами;

отпуск по уходу за ребенком;

отпуск без сохранения зарплаты;

приостановление действия трудового договора из-за военной агрессии РФ;

прохождение срочной военной службы;

служба по мобилизации или контракту во время особого периода, если работодатель не сохранял средний заработок;

период освобождения ФЛП и самозанятых лиц от уплаты ЕСВ.

Что изменилось для совместителей

Также обновленный порядок уточняет перечень документов, необходимых работникам-совместителям для получения выплат. Теперь вместо справки о средней зарплате по основному месту работы можно подать:

справку ОК-7;

или информацию из реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда Украины.

Выплаты совместителям будут назначать на основании листка нетрудоспособности и документов, подтверждающих доходы.

К слову, в Украине вводят единый специальный счет «Дия.Картка» для зачисления всех видов «детских» государственных выплат (в частности «Пакета малюка», «еЯсел», «Пакета школяра» и помощи до достижения ребенком одного года). В случае подачи заявления через «Дию» средства будут поступать на счет с карточкой «Дия.Картка» в уполномоченном банке. В случае бумажной подачи деньги начислят или на этот же спецсчет, или на другой спецсчет в любом уполномоченном банке. Ранее открытые счета остаются действительными, переоформлять их не надо. Кроме того, отменены ограничения по срокам использования средств.

