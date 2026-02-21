ТСН в социальных сетях

Как часто можно брать больничный и могут ли уволить из-за частых болезней

Украинское законодательство не устанавливает ограничений на количество раз, когда работник может принимать больничный в течение года.

Больничный – это официальное подтверждение временной нетрудоспособности работника

Больничный — это официальное подтверждение временной нетрудоспособности работника / © Pixabay

Больничный может брать любой официально трудоустроенный работник, в случае временной нетрудоспособности по болезни, травме или другим обстоятельствам, указанным в медицинском заключении.

Продолжительность больничного не ограничивается, если он подтвержден надлежащими документами врача.

Нет минимального или максимального количества дней пребывания на больничном в год. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается ПФУ за весь период до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности (ч. 2 ст. 15 Закона Украины от 23.09.1999 №1105 «Об общеобязательном государственном социальном страховании»).

Однако есть ограничения по сроку больничного, после истечения которого больной обязательно направляется на осмотр в экспертную команду по оценке повседневного функционирования лица:

  • временная нетрудоспособность продолжается непрерывно в течение 120 календарных дней со дня ее начала, что подтверждено медицинскими выводами о временной нетрудоспособности и/или листками нетрудоспособности в бумажной форме

  • временная нетрудоспособность, вызванная одним и тем же заболеванием или состоянием, продолжалась с перерывами, но в целом в течение 150 календарных дней в течение года

  • заболевания туберкулезом. В таком случае направление на оценку осуществляется через 10 месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от непрерывности (п. 1 Критериев направления на проведение оценки повседневного функционирования лица, утвержденного постановлением Кабмина от 15.11.2024 №1338).

После осмотра в экспертной комиссии срок больничного может быть продлен или установлен группа инвалидности.

Раньше мы писали о том, как получить больничный во время войны. Больше об этом читаете в новости.

