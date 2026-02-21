Двух украинцев якобы похитили во время отдыха на Бали / © pixabay.com

Недавно на острове Бали выходцы из Чечни якобы похитили двух украинцев и теперь требуют 10 миллионов долларов выкупа. Одному из заложников удалось сбежать, а другому якобы отрезают пальцы.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники, которые обсуждают это резонансное событие.

По его словам, речь идет о Ермаке Петровском и Игоре Комарове, которые являются сыновьями двух украинских криминальных авторитетов из Днепра.

«По моей информации, Петровскому удалось сбежать. Как именно — пока не разглашают. А вот Игорь Комаров до сих пор находится у похитителей», — пишет журналист.

Виталий Глагола добавил, что Комарова пытают — ему отрезают пальцы, чтобы ускорить переговоры и психологически сломать близких.

Он предполагает, что местонахождение украинцев чеченские бандиты могли установить через соцсети. Девушка Комарова — блогер Ева Мишалова — опубликовала фото с геолокацией.

© из соцсетей

Журналист добавил, что и Петровский, и Комаров могут быть связаны с днепровскими колл-центрами.

В сети также распространяют видео, на котором Игорь Комаров сообщает родственникам, что у него сломаны ноги, пробита грудная клетка и отрезаны «некоторые конечности». При этом он показывает перебинтованную руку, под его глазами темные синяки.

На записи он просит перевести на счета этих людей 10 миллионов, чтобы он вернулся домой хотя бы таким, каким он сейчас есть. Мужчина добавил, что его уже перевезли в другую страну и теперь его не спасут ни «воры», ни «менты».

Официально информацию о похищении украинцев на Бали никто до сих пор не подтвердил.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах жертвой убийцы стала еще одна беженка из Украины - Екатерина Товмаш. Ее застрелили в собственном доме в городе Васс, что в Северной Каролине.