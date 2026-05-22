ВСУ "зачистили" россиян в ключевом городе и заблокировали планы Кремля на Запорожье

Гуляйпольское направление

ВСУ полностью зачистили поселок Степногорск и сорвали планы россиян по обстрелам города Запорожья.

Об этом сообщил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Враг преследовал цель закрепиться на господствующих высотах и подтянуть туда тяжелую артиллерию. Это позволило бы держать под огневым контролем окрестности Запорожья и создать плацдарм для дальнейшего наступления на областной центр, пояснил Братчук.

«Благодаря, в том числе и спецназначенцам ГУР, мы говорим о собратьях из „Артана“, мы говорим о наших активно действовавших там штурмовиках удалось зачистить Степногорск на сегодня. Он действительно находится под контролем сил обороны», — сказал он.

Также ситуация на фронте заставила окупантов перебросить часть своих подразделений на Гуляйпольское направление. По словам спикера УДА, там сейчас идут чрезвычайно интенсивные бои, которые по уровню напряжения не уступают Покровскому отрезку.

По данным Генштаба, на Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 28 атак в сторону Нового Запорожья, Доброполья, Рыбного, Согласия, Железнодорожного, Цветочного, Воздвижовки, Верхней Терсы, Староукраинки, Гуляйпольского и Волшебного.

Ситуация по Гуляйпольскому направлению / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Ореховском направлении наши защитники предотвратили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Щербаков.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Стоит отметить, что ВСУ осуществили серию контратак в разных районах театра военных действий в последние месяцы, одержав наибольшие победы на поле боя с момента вторжения Украины в Курскую область в августе 2024 года. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

«Силы обороны отразили значительную часть Купянска, начиная с ноября 2025 года, освободили более 400 квадратных километров на юге Украины зимой и весной 2026 года. А с конца апреля 2026 года уволили несколько населенных пунктов в Запорожской области», — сообщили аналитики ISW.

Напомним, Украина смогла вернуть часть территорий на юге после того, как российские войска потеряли доступ к Starlink. Это существенно отразилось на координации армии РФ и работе дронов на передовой. После усиления ограничений для неавторизованных терминалов Starlink российские подразделения лишились возможности оперативно получать видео с дронов и координировать удары. Поэтому украинские силы провели успешные наступательные действия и вернули сотни квадратных километров территории.

Наибольшее продвижение ВСУ прошло в Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские военные заявляли об увольнении около 400 квадратных километров.

