Сколько еще продлится война в Украине: Еврокомиссия шокировала прогнозом

Европейская комиссия в новом экономическом прогнозе заложила для Украины сценарий затяжной войны.

В документе, опубликованном 21 мая, говорится, что российская агрессия продолжает наносить тяжелый удар по украинской экономике, а атаки на критическую инфраструктуру нарушают энергоснабжение.

Брюссель не называет конкретной даты завершения войны и не дает прогноз как политическую оценку мирных переговоров. Это макроэкономический сценарий, в котором военные риски остаются ключевым фактором для экономики Украины, по меньшей мере, в пределах прогнозного горизонта 2026-2027 годов.

По оценке Еврокомиссии, в 2026 году экономика Украины вырастет всего на 1,5%. На рост будут давить ситуация безопасности, повреждение энергетики, проблемы с цепями снабжения, дефицит рабочей силы и новый шок от более высоких цен на нефть. В то же время, частное потребление, оборонные расходы и инвестиции в восстановление должны удержать экономику от падения.

В 2027 году Еврокомиссия ожидает ускорения роста до 4%, но этот сценарий напрямую зависит от того, будут ли созданы условия для полноценной реконструкции с начала года. В документе говорится, что инвестиции в восстановление, ослабление дефицита рабочей силы и меньшие экспортные ограничения могут частично компенсировать сокращение оборонных расходов.

Инфляция, по прогнозу Брюсселя, в 2026 году вырастет до 9,3% из-за более дорогой энергии, более высокой стоимости рабочей силы и военных перебоев в производстве. В 2027 году она будет оставаться высокой — около 9%, поскольку реконструкция и отложенный спрос будут поддерживать ценовое давление.

Отдельно Еврокомиссия обращает внимание на рынок труда. Из-за мобилизации, миграции и региональных дисбалансов дефицит кадров будет оставаться существенным, а безработица будет снижаться лишь постепенно. Это значит, что бизнес будет продолжать работать в условиях нехватки персонала и роста расходов на зарплаты.

Государственные деньги также останутся под сильным давлением. В 2025 году дефицит бюджета Украины, по оценке Еврокомиссии, вырос до 19,5% ВВП из-за военных зарплат, оборонных субсидий и закупок. В 2026 году дефицит может составить 13,3% ВВП, а в 2027-м — снизиться до 9,2% ВВП при постепенном умеренном сокращении оборонных расходов.

Этот прогноз важен не как предсказание точной даты завершения войны, а как сигнал для бюджета, бизнеса и домохозяйств. Брюссель фактически исходит из того, что военные риски будут оставаться определяющими для экономики еще не менее нескольких лет, а быстрое восстановление возможно только при реальной безопасности и запуске масштабной реконструкции.

