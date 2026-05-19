В Кремле тотальная паника из-за ударов Украины: Путин пытается скрыть последствия, но «сдают» свои же

Владимир Путин. / © Associated Press

Экономика Российской Федерации все больше испытывает последствия четырех лет войны в Украине в сочетании с долгосрочной ударной кампанией украинской армии по нефтяной инфраструктуре страны-агрессоры.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Экономика РФ трещит по швам

Аналитики вспоминают заявление министра экономического развития России Максима Решетникова, что несколько факторов побудили правительство страны пересмотреть свои ожидания по росту ВВП в течение следующего трехлетнего периода. В частности, дефицит рабочей силы и «внешние условия» — санкции против Москвы и война на Ближнем Востоке. В то же время должностное лицо объяснило все это якобы изменениями в структуре запланированных федеральных расходов России и прогнозами ключевой процентной ставки российского Центрального банка.

Отмечается, Решетников признал, что дефицит рабочей силы сдерживает экономику РФ, в отличие от постоянных попыток «фюрера» Владимира Путина охарактеризовать низкий уровень безработицы как признак экономического здоровья.

В ISW отмечают: Кремль не признает, что дефицит рабочей силы подпитывает инфляцию, а многолетние усилия Москвы по набору военных устранили многих людей с гражданского рынка труда.

«Россия, вероятно, будет продолжать страдать от дефицита рабочей силы, поскольку дает приоритет замещению потерь на поле боя новыми рекрутами, а не поддержке и росту внутренней экономики», — говорится в отчете.

В то же время, дальнобойная кампания Украины против нефтяной инфраструктуры РФ продолжает обострять проблемы страны-агрессорки с ликвидностью, связанные с неустойчивыми затратами военного времени.

Россия теряет нефтяные доходы

В частности, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что служба внешней разведки получила документы о том, что Москве пришлось сократить свои активные нефтяные скважины. К слову, только одна из компаний закрыла 400 скважин. Кроме того, с начала 2026 года РФ сократила переработку нефти по меньшей мере на 10% процентов, а также испытывает трудности с перезапуском скважин по сравнению с другими государствами-производителями нефти.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют, что 11 российских финансовых учреждений готовятся к ликвидации, а восемь банковских учреждений не могут внутренне решить свои накопившиеся проблемы и вынуждены привлекать внешние ресурсы. Зеленский отметил, что дефицит федерального бюджета России составляет около 80 млрд дол. за первые пять месяцев 2026 года.

«Россия все больше борется с проблемами ликвидности после того, как постоянно истощала ликвидные резервы своего суверенного фонда благосостояния для финансирования войны и прибегала к продаже своих физических золотых резервов», — говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что в январе этого года Кремль ввел экономически неоптимальную политику — повышение налога на добавленную стоимость, оказывающее каскадное влияние на экономику, увеличивая размер теневой экономики России и тем самым увеличивая стоимость товаров и услуг, не генерируя желаемых налоговых поступлений.

В то же время ВСУ значительно увеличили частоту, масштабы и интенсивность ударов по российской нефтяной инфраструктуре с марта 2026 года. Это оказало чрезмерное влияние на экспорт нефти и мощности по переработке, подрывая способность России получать прибыль от роста мировых цен на нефть.

Длительные удары Украины по нефтяной инфраструктуре РФ, вероятно, будут продолжать напрягать российские доходы и мешать Москве получать какие-либо долгосрочные выгоды от текущего роста цен на нефть», — отмечают в ISW.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что в России массово банкротят регионы. По его словам, политика руководства Кремля разрушает внутреннюю экономику страны-агрессорки, в результате чего субъекты федерации теряют платежеспособность.

В то же время после введенных против РФ санкций и войны Москва попала в зависимость от Пекина. После 2022 Россия резко переориентировала свою торговлю на Китай. В частности, в 2024 году экспортировала в КНР товаров примерно на 129 млрд дол. Основу поставок составляли нефть, уголь и природный газ.

Дата публикации 21:15, 11.05.26

