В платье с пикантным декольте и высоким разрезом: Джорджина Родригес в вечернем образе пришла на ивент
32-летняя модель, инфлюенсер и возлюбленная Криштиану Роналду находится на Лазурном побережье, куда приехала на Каннский кинофестиваль и другие мероприятия в его рамках.
Джорджина Родригес продемонстрировала новый красивый аутфит на гала-вечере Chopard Miracle, который состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в Ле-Канне.
Инфлюенсер позировала перед фотографами в вечернем черном платье макси приталенного силуэта из коллекции весна-лето 2026 бренда Georges Hobeika. Наряд имел халтер, пикантное V-образное декольте, полуоткрытую спину, драпировку, высокий разрез спереди и шлейф.
Образ Джорджина дополнила черными туфлями-лодочками и роскошными украшениями от бренда Chopard, амбассадором которого она является.
Родригес сделала прическу с локонами на одну сторону, макияж с розовыми румянами и коричневым контуром на губах, а также длинный прозрачный маникюр.
Напомним, Джорджину Родригес папарацци заметили в отеле в Каннах в кокетливом белом мини-платье с черным халтером.