Меган Маркл и принца Гарри не пригласили на королевскую свадьбу в Британии

Герцог Сассекский не был приглашен на свадьбу, которая состоится 6 июня. Друг пары рассказал изданию Hello! о причинах такого решения.

«Питер и Гарри не общались несколько лет и просто потеряли связь, поэтому его не пригласили».

41-летний принц Гарри и 48-летний Питер выросли, вместе посещая многие королевские мероприятия, от парада Trooping the Colour (ежегодного празднования дня рождения монарха) до церковных служб, которые члены королевской семьи посещают во время таких праздников, как Рождество и Пасха.

Но, после того как герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих королевских обязанностей и переехали в Калифорнию в 2020 году, Гарри видели вместе с Питером лишь на похоронах их бабушки королевы Елизаветы II и дедушки принца Филиппа. Больше они не поддерживали связь и не общались. Также на свадьбу не пригласили экс-принца Эндрю.

Напомним, принц Гарри присутствовал на свадьбе Питера и его первой жены Отэм Келли в 2008 году, тогда его сопровождала его девушка Челси Дэви.

