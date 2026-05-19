ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
286
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл и принца Гарри не пригласили на королевскую свадьбу в Британии

Принц Гарри и его жена Меган Маркл не будут присутствовать на свадьбе кузена Гарри — Питера Филлипса и его невесты Харриет Сперлинг.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Питер Филлипм, Меган и Гарри

Питер Филлипм, Меган и Гарри / © Associated Press

Герцог Сассекский не был приглашен на свадьбу, которая состоится 6 июня. Друг пары рассказал изданию Hello! о причинах такого решения.

«Питер и Гарри не общались несколько лет и просто потеряли связь, поэтому его не пригласили».

Питер Филлипс и его невеста Харриет Сперлинг / © Getty Images

Питер Филлипс и его невеста Харриет Сперлинг / © Getty Images

41-летний принц Гарри и 48-летний Питер выросли, вместе посещая многие королевские мероприятия, от парада Trooping the Colour (ежегодного празднования дня рождения монарха) до церковных служб, которые члены королевской семьи посещают во время таких праздников, как Рождество и Пасха.

Принц Гарри и Питер Филлипс на похоронах королевы Елизаветы II / © Associated Press

Принц Гарри и Питер Филлипс на похоронах королевы Елизаветы II / © Associated Press

Но, после того как герцог и герцогиня Сассекские отказались от своих королевских обязанностей и переехали в Калифорнию в 2020 году, Гарри видели вместе с Питером лишь на похоронах их бабушки королевы Елизаветы II и дедушки принца Филиппа. Больше они не поддерживали связь и не общались. Также на свадьбу не пригласили экс-принца Эндрю.

Питер Филлипс, Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Питер Филлипс, Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Напомним, принц Гарри присутствовал на свадьбе Питера и его первой жены Отэм Келли в 2008 году, тогда его сопровождала его девушка Челси Дэви.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
286
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie