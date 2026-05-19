В понедельник, 18 мая, белорусское Минобороны объявило о начале учений ракетных войск и авиации по доставке и применению ядерного оружия во взаимодействии с россиянами. На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко заявил о точечной мобилизации частей, чтобы подготовить их к войне. Это не первый раз, когда режим Лукашенко демонстрирует повышенную готовность к военным действиям. В январе этого года (после того, как в Беларусь якобы завезли российский «Орешник») Лукашенко устроил внезапную масштабную проверку боеготовности ВС Беларуси. А в начале апреля заявил, что страна готовится к войне, потому что на мир надеяться бесполезно.

В феврале Владимир Зеленский предупреждал, что Москва и Минск снова обсуждают проведение совместных военных учений в Беларуси, напомнив, что когда происходили очень массированные маневры, началось наступление на территорию Украины. В марте и апреле украинский президент отмечал планы России развернуть в Беларуси наземные станции управления БПЛА дальнего действия, и как в приграничной Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Но тогда в ГПСУ не фиксировали перемещение техники или подтягивание военных непосредственно к украинской границе.

В начале мая Зеленский заявлял о специфической активности в Беларуси на границе с Украиной. На прошлой неделе по итогам совещания с военным руководством, разведкой и СБУ украинский президент сообщил о дополнительных контактах между россиянами и Лукашенко, чтобы убедить последнего присоединиться к новым операциям против черниговско-киевского направления или одной из стран НАТО.

Готов ли к атаке восточный фланг Альянса? И как Лукашенко и Путина подталкивает к этому сам Трамп? Читайте в материале ТСН.ua.

Белорусский коридор: предупреждение от Сил обороны Украины

«Говорить, что российская армия продвигается по уличным темпам — это оскорблять улиток», — сказала о текущей ситуации на фронте исполняющая обязанности министра иностранных дел Латвии Байба Браже, добавив, что Украина перехватила инициативу.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тоже считает, что сейчас позиции России (очевидно, на фронте — Ред.) не самые сильные. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предполагает, что Путин начинает серьезно задумываться, сможет ли продолжать войну еще два года. По его мнению, если бы Россия была способна серьезной эскалацией, в Кремле бы уже пошли на это, но вариантов особо не осталось.

В то же время, в начале мая спикер ГНСУ Андрей Демченко сообщал, что с территории Беларуси в Украину залетал воздушный шар, который является ретранслятором и помогает российским воздушным целям во время обстрелов Украины. По словам советника украинского министра обороны Сергея Флеш Бескрестнова, Россия могла частично восстановить элементы радиоуправления ударными шахедами с территории Беларуси. Командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди предупредил, что пролет каждого «шахеда», направляющегося в Украину, воспользовавшись коридорами Беларуси, фиксируется. По его словам, «трек следующий: коридор для убийц = соучастие = касса».

В апреле в большом тексте ТСН.ua уже писал, что нет признаков формирования в Беларуси российских или объединенных российско-белорусских ударных группировок образца 2022 года. Однако военные постоянно предупреждают об углублении милитаризации территории Белоруссии. Так что угроза никуда не исчезает. Однако сейчас, по словам Андрея Демченко, в северных полосах обороны, где находятся подразделения ГНСУ, активизации работы вражеских ВРГ не наблюдается. В то же время Украина усиливает черниговско-киевское направление, а на заседании Ставки в ближайшее время рассмотрят и утвердят план реагирования. А по поводу совместных российско-белорусских ядерных учений в украинском МИД предупредили Альянс: превращая Беларусь в свой ядерный плацдарм у границ НАТО, Кремль де-факто легитимизирует распространение ядерных вооружений в мире и создает опасный прецедент для других авторитарных режимов.

«Эффективный ответ на российско-белорусское бряцание оружием вблизи границ НАТО должен включать в себя резкое увеличение санкционного давления на Москву и Минск, существенное увеличение поддержки Украины, непосредственно сдерживающей оба режима от дальнейшей экспансии в Европу, наращивание присутствия союзников на восточном фланге НАТО и взаимодействие МИД Украины.

Слабый фланг НАТО: разгромные учения с украинцами

Президент Зеленский неоднократно предупреждал, что новые агрессивные операции с территории Беларуси могут начаться и против одной из стран НАТО. По итогам встречи с лидером белорусских демократических сил Светланой Тихановской в Ереване, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Москва все больше втягивает Беларусь в войну против Украины, превращая ее в платформу для агрессии и против Европы в целом. Особенно на фоне избранного администрацией Трампа курса на отмену санкций против белорусских государственных и финансовых учреждений, таких как «Белорусский», министерства финансов и других.

К примеру Беларусь производит около 20% мирового объема калийных удобрений. До 2022 именно «Белорусский» был главным источником налоговых и поступлений валюты для режима Лукашенко. Удобрения экспортировались через литовский порт Клайпеды. Сейчас, по словам министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса, Вашингтон оказывает давление на Вильнюс по возобновлению экспорта белорусских удобрений через порт страны.

Очевидно, этот вопрос очень волнует администрацию Трампа. Особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года. На Ормузский пролив, заблокированный Ираном, приходится треть мирового экспорта удобрений. Поэтому удорожание удобрений, наряду с повышением цен на горючее, окажет негативное влияние на настроения американских фермеров, которые являются преимущественно республиканскими избирателями. В Европе это прекрасно понимают, поэтому не собираются ослаблять собственные санкции, которые, в том числе и против «Белорусской», действуют до февраля 2027 года.

Европейцы также понимают, что полностью полагаться на американский зонтик безопасности уже не приходится. Особенно после решения Пентагона вывести из Германии 5 тыс. американских военных. Варшава очень надеялась, что эти войска будут переброшены в Польшу. Однако в Вашингтоне было отказано. К этому прилагается и неготовность европейских армий к новому типу войны. Так, на недавних натовских учениях Aurora 26, в которых приняли участие 12 стран Альянса, украинские операторы БПЛА снова разгромили силы НАТО. Маневры проходили на шведском острове Готланд — стратегическом для безопасности в Балтийском море.

Общие угрозы: в Литве предупреждают о Калининграде

По мнению Люка Коффи, старшего научного сотрудника Центра Европы и Евразии Института Гудзона, хотя возможность вступления ВС Беларуси в войну против Украины на стороне России кажется маловероятной, политики не могут ее исключать, потому что не знают, какое давление Кремль оказывает на Лукашенко. Несмотря на недавние попытки Белого дома взаимодействовать с Минском на высоком уровне и даже включить его в «Совет мира» Трампа, это будет второстепенным для Лукашенко, поскольку его политическое выживание зависит от Москвы.

Так что, по мнению эксперта, возможны три варианта развития событий:

мобилизация в Белоруссии;

атака на Киев;

рейд к западу Украины.

ТСН.ua уже писал, что за годы полномасштабной войны России против Украины Беларусь стала военно-логистической базой РФ, оказывая Москве помощь в обходе санкций. В Беларуси уже давно развивается инфраструктура, базы, улучшаются линии связи. Еще осенью прошлого года, во время совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», в СМИ появилась информация о появлении двух новых военных баз, масштабной модернизации сети белорусских военных аэродромов вблизи границ Украины и Польши и обновлении ракетного потенциала с появлением новых пусковых площадок в Беларуси.

Западные аналитики и эксперты уже давно предупреждают о риске использования Россией территории Беларуси для возможного нападения на страны Балтии, в частности, их отрезания от Польши по Сувальскому коридору. Это, напомним, 65-км полоса земли, соединяющая Калининград с Беларусью. Поэтому, наверное, не случайно в интервью Neue Zürcher Zeitung министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис предупредил, что у НАТО есть возможности для уничтожения российских военных объектов в Калининграде, если возникнет такая необходимость, — сравнить с землей российские ракетные и базы противовоздушной обороны.

«Многие наши планы до сих пор основываются на предположении, что Америка предоставляет критически важные военные возможности, например, спутниковую разведку. Но если мы хотим самостоятельно защищать Европу, нам придется посмотреть все — даже ядерное сдерживание», — считает Кястутис Будрис.

На прошлой неделе премьер Польши Дональд Туск заявил, что в течение первых трех месяцев 2026 года не было зафиксировано ни одно незаконное пересечение польской границы с территории Беларуси. В то же время в Латвии и Литве наблюдается рост таких случаев. Напомним, еще с 2021 года Россия и Белоруссия используют мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока как рычаг гибридного влияния на страны Балтии и Польшу.

Эксперты Atlantic Council считают, что Лукашенко пока ограничится поддержкой войны России против Украины, оказывая России инфраструктурную и логистическую поддержку вместе с военно-промышленной интеграцией. Это закрепляет Беларусь в гибридной роли, углубляя непрямое участие страны в российской агрессии. Для Кремля такой подход имеет смысл. В конце концов Беларусь более полезна для Москвы как стабильная база поддержки, чем как нестабильный союзник на поле боя.

