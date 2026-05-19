РФ готовит летнее наступление: в ОП назвали главные направления удара

Павел Палиса

Российская армия нынешним летом, вероятно, сосредоточится на попытках выйти на административные границы Донецкой области. Также оккупанты могут развивать наступательные действия в Запорожском направлении — в частности, на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью "24 Каналу".

Россия не выполнила весенние планы

По словам Палисы, в этом году главная концентрация РФ будет связана с Донбасом.

«До начала лета осталось две недели. Итак, думаю, что, учитывая ситуацию на поле боя по состоянию на середину мая, они не добились ожидаемого результата. С другой стороны, россияне в этом году будут сконцентрированы на выходе на административные границы Донецкой области», – сказал Палиса.

В то же время, по его словам, враг будет также пытаться продвигаться на Запорожском направлении — на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.

Кремль срывает собственные дедлайны

Палиса подчеркнул, что российское командование часто корректирует свои планы, прежде всего, относительно сроков. Однако, по его оценке, оккупанты не выполнили ни одного из определенных дедлайнов.

В частности, россияне имели задачу до конца апреля захватить Константиновку, но остаются далекими от этой цели.

Также российское руководство ставило перед своими группировками задачу создать условия и начать штурм Краматорско-Славянской агломерации в конце мая - начале июня. По словам Палисы, очевидно, что и эта задача выполнена не будет.

"Сейчас ни одного дедлайна они не выполнили", - отметил он.

Сможет ли РФ выйти на границы Донбасса

Палиса сомневается, что российская армия сможет реализовать поставленные Кремлем задачи в ближайшие месяцы.

По его словам, он не верит, что в течение следующих 3–4 месяцев россияне смогут достичь своих целей. Также он сомневается, что РФ выполнит задачу выйти на административную границу Донецкой области в начале сентября.

"Я более склонен считать, что до конца года им это тоже не удастся", - сказал Палиса.

Есть ли угроза из Беларуси

Отдельно Палиса прокомментировал возможные провокации со стороны Белоруссии. По его словам, россияне могли бы попытаться использовать белорусское направление для оттягивания части украинских сил на север.

Однако для более или менее правдоподобной провокации РФ нужно было бы собрать соответствующую группировку войск.

"Учитывая их потери и положение дел в целом на линии фронта, такой возможности сейчас я не вижу", - подытожил Палиса.

Отметим, что последние месяцы на фронте обернулись для Кремля серьезным провалом: Силы обороны сумели фактически сковать более многочисленные силы оккупантов благодаря технологическому и тактическому прорыву.

По оценкам издания The Wall Street Journal, само грядущее лето покажет, перерастет ли этот локальный успех ВСУ в масштабный стратегический перелом.

