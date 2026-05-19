Под Путиным шатается кресло?: в ОП заговорили о смене настроений в верхушке Кремля

Заместитель руководителя Офиса Президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что украинские удары по территории России оказывают не только военный, но и политический эффект. По его словам, они демонстрируют россиянам, что война постепенно возвращается на их территорию.

Об этом Палиса заявил в интервью "24 Каналу".

«Безусловно, это эффективно — и по военному, и по политическому обзору. Во-первых, это возможность своими силами перенести войну на территорию врага. Россияне четыре года назад принесли на украинскую землю много горя и сейчас справедливо возвращается им», — заявил Палиса.

Он подчеркнул, что удары по российским объектам также оказывают экономический эффект. По словам представителя ОП, они наносят РФ финансовые потери, а именно эти ресурсы Москва использует для продолжения войны против Украины.

«Экономически это приносит им потери в деньгах, на которые они могут финансировать войну. Понятно, что чем слабее враг экономически, тем лучше это для Сил обороны Украины», — объяснил он.

Удары Украины заставляют россиян сомневаться в «победе»

Палиса отметил, что украинские дальнобойные атаки имеют еще одно важное последствие — они демонстрируют жителям России реальные возможности Сил обороны Украины.

По его словам, когда россияне видят усиливающиеся удары по своей территории, это заставляет их задавать неудобные вопросы как самим себе, так и властям.

«Если нам стало хорошо прилетать за последние полгода, может быть, мы уже и не так побеждаем?» – описал Палиса возможные настроения в российском обществе.

Он предположил, что такое внутреннее давление может способствовать определенному «отрезвлению» россиян и заставить их более активно высказываться о необходимости завершения войны.

Кроме того, по словам Палисы, удары Украины могут влиять и на готовность россиян подписывать контракты с армией РФ. Если в обществе растет понимание, что обещанных побед нет, мотивация на войну может снижаться.

«Мы растем и наращиваем способности»

Представитель ОП подчеркнул, что украинские удары по России являются также демонстрацией развития Сил обороны Украины в сложных условиях.

«Это демонстрация того, что мы развиваемся в очень сложный период, в очень сложных условиях против очень сложного противника. Однако мы растем, учимся, наращиваем свои возможности», — сказал Палиса.

По его словам, Украина уже показала «неплохой результат», однако в дальнейшем эти возможности будут только усиливаться.

Палиса подчеркнул, что эффективность украинских ударов по территории РФ будет расти, а сами операции – совершенствоваться.

Возможен ли бунт против Путина

Комментируя возможные сценарии, которые могли бы коренным образом изменить ситуацию в России, Палиса отметил, что для этого нужен комплекс факторов. Речь идет не только об ударах Украины или ситуации на фронте, но и об экономическом давлении, настроениях населения и процессах внутри российских элит.

"Думаю, для изменения ситуации нужно все в комплексе, потому что на подобные вещи влияют очень много факторов", - сказал он.

В то же время Палиса предположил, что в высших российских кругах может усиливаться понимание того, что войну пора завершать.

«Мне хочется верить, что в высоких российских кругах, особенно в последнее время, консолидируется и развивается мнение, что, пожалуй, пора заканчивать», — заявил заместитель руководителя ОП.

На уточнение, можно ли говорить о пока не проявившемся внутреннем бунте в России, Палиса ответил осторожно.

"Я не знаю точно, но мне хочется так думать", - сказал он.

Парад в Москве уже не похож на «победу»

Палиса также прокомментировал ситуацию вокруг парада 9 мая в Москве. По его словам, сравнение парадов 2022 и 2026 годов может заставить многих россиян задуматься над реальным положением дел.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны в России не волновались из-за возможных ударов по Красной площади. Теперь же Москва вынуждена учитывать риски украинских дальнобойных возможностей.

«В 2022 году на Красной площади никто не переживал, что может быть там поражен. Сейчас же россияне по дипломатическому пути и угрозам пробуют договориться, чтобы по Красной площади на 9 мая не били. Это совсем не похоже на победу», — подчеркнул Палиса.

По его словам, это также результат работы Сил обороны Украины и развития украинских ударных способностей.

Палиса добавил, что эти процессы работают «в копилку» Украины, поскольку подрывают ощущение безнаказанности РФ и показывают россиянам, что война, которую их государство развязало против Украины, все сильнее возвращается на территорию самой России.

Как украинские дроны прорвали «крепость» Кремля

Напомним, украинская атака на Москву и Подмосковье 17 мая стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны. Несмотря на то, что столичный регион РФ защищает два плотных кольца противовоздушной обороны, украинским силам удалось прорвать защиту.

В результате операции был поражен ряд стратегических объектов российского ВПК и нефтяной инфраструктуры, расположенных как на периферии, так и глубоко внутри оборонительного периметра.

Среди подтвержденных целей – завод микроэлектроники «Ангстрем» в Зеленограде, Солнечногорская нефтеналивная станция и Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Также заявлялось об ударе по нефтеперекачивающей станции «Володарское».

Этот масштабный удар вызвал значительный резонанс и серьезные репутационные потери Кремля.

