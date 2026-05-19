Під Путіним хитається крісло?: в ОП заговорили про зміну настроїв у верхівці Кремля

Павло Паліса / © ТСН.ua

Заступник керівника Офісу Президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що українські удари по території Росії мають не лише військовий, а й політичний ефект. За його словами, вони демонструють росіянам, що війна поступово повертається на їхню територію.

Про це Паліса заявив в інтервʼю “24 Каналу”.

«Безумовно, це ефективно — і з військового, і з політичного огляду. По-перше, це можливість своїми силами перенести війну на територію ворога. Росіяни чотири роки тому принесли на українську землю багато горя, і зараз справедливо повертається їм», — заявив Паліса.

Він наголосив, що удари по російських об’єктах також мають економічний ефект. За словами представника ОП, вони завдають РФ фінансових втрат, а саме ці ресурси Москва використовує для продовження війни проти України.

«Економічно це приносить їм втрати у грошах, на які вони спроможні фінансувати війну. Зрозуміло, чим слабший ворог економічно, тим краще це для Сил оборони України», — пояснив він.

Удари України змушують росіян сумніватися у «перемозі»

Паліса зазначив, що українські далекобійні атаки мають ще один важливий наслідок — вони демонструють жителям Росії реальні спроможності Сил оборони України.

За його словами, коли росіяни бачать дедалі частіші удари по своїй території, це змушує їх ставити незручні питання як самим собі, так і владі.

«Якщо нам стало добряче прилітати за останні пів року, то, можливо, ми вже й не так перемагаємо?» — описав Паліса можливі настрої в російському суспільстві.

Він припустив, що такий внутрішній тиск може сприяти певному «протверезінню» росіян і змусити їх активніше висловлюватися щодо необхідності завершення війни.

Крім того, за словами Паліси, удари України можуть впливати і на готовність росіян підписувати контракти з армією РФ. Якщо в суспільстві зростає розуміння, що обіцяних перемог немає, мотивація йти на війну може знижуватися.

«Ми ростемо і нарощуємо спроможності»

Представник ОП наголосив, що українські удари по Росії є також демонстрацією розвитку Сил оборони України у складних умовах.

«Це демонстрація того, що ми розвиваємося у дуже складний період, в дуже складних умовах, проти дуже складного противника. Проте ми ростемо, вчимося, нарощуємо свої спроможності», — сказав Паліса.

За його словами, Україна вже показала «непоганий результат», однак надалі ці можливості лише посилюватимуться.

Паліса підкреслив, що ефективність українських ударів по території РФ буде зростати, а самі операції — вдосконалюватися.

Чи можливий бунт проти Путіна

Коментуючи можливі сценарії, які могли б докорінно змінити ситуацію в Росії, Паліса зазначив, що для цього потрібен комплекс факторів. Йдеться не лише про удари України чи ситуацію на фронті, а й про економічний тиск, настрої населення та процеси всередині російських еліт.

«Думаю, для зміни ситуації потрібно все в комплексі, тому що на подібні речі впливають дуже багато факторів», — сказав він.

Водночас Паліса припустив, що у вищих російських колах може посилюватися розуміння того, що війну пора завершувати.

«Мені хочеться вірити, що у високих російських колах, особливо останнім часом, консолідується й розвивається думка, що, напевно, пора закінчувати», — заявив заступник керівника ОП.

На уточнення, чи можна говорити про внутрішній бунт у Росії, який поки що не проявився відкрито, Паліса відповів обережно.

«Я не знаю достеменно, але мені хочеться так думати», — сказав він.

Парад у Москві вже не схожий на «перемогу»

Паліса також прокоментував ситуацію навколо параду 9 травня в Москві. За його словами, порівняння парадів 2022 та 2026 років може змусити багатьох росіян замислитися над реальним станом справ.

Він зазначив, що на початку повномасштабної війни у Росії не хвилювалися через можливі удари по Червоній площі. Тепер же Москва змушена враховувати ризики українських далекобійних можливостей.

«2022 року на Красній площі ніхто не хвилювався, що може бути там уражений. Зараз же росіяни дипломатичним шляхом і погрозами пробують домовитися, щоб по Красній площі на 9 травня не били. Це геть не схоже на перемогу», — наголосив Паліса.

За його словами, це також є результатом роботи Сил оборони України та розвитку українських ударних спроможностей.

Паліса додав, що ці процеси працюють «у скарбничку» України, оскільки підривають відчуття безкарності РФ і показують росіянам, що війна, яку їхня держава розв’язала проти України, дедалі сильніше повертається на територію самої Росії.

Як українські дрони прорвали «фортецю» Кремля

Нагадаємо, українська атака на Москву та Підмосков’я 17 травня стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни. Попри те, що столичний регіон РФ захищають два щільні кільця протиповітряної оборони, українським силам вдалося прорвати захист.

Внаслідок операції було уражено низку стратегічних об’єктів російського ВПК та нафтової інфраструктури, розташованих як на периферії, так і глибоко всередині оборонного периметра.

Серед підтверджених цілей — завод мікроелектроніки «Ангстрем» у Зеленограді, Сонячногірська нафтоналивна станція та Московський нафтопереробний завод у Капотні. Також заявлялося про удар по нафтоперекачувальній станції «Володарское».

Цей масштабний удар викликав значний резонанс і серйозні репутаційні втрати для Кремля.

